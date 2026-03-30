Уряд підтримав продовження військового збору, оподаткування посилок і цифрових послуг

У понеділок, 30 березня, відбулося чергове засідання Кабінету міністрів. На ньому уряд схвалив одразу три законопроєкти.

Йдеться про продовження військового збору, а також оподаткування посилок і цифрових послуг. Деталі повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зміни є частиною виконання Україною зобов'язань у межах євроінтеграції. Питання опрацьовували в діалозі з бізнесом, профільними асоціаціями та експертами.

По-перше, врегулювання оподаткування отриманих через цифрові платформи доходів та запровадження міжнародного обміну інформацією (DAC7).

Ставка ПДФО становитиме 5% (замість чинної у 18%), а податковим агентом виступатиме сама платформа, що значно спростить адміністрування для громадян.

Водночас разові некомерційні продажі особистих речей не підлягатимуть оподаткуванню, якщо річний дохід від таких операцій не перевищує 2 тисячі євро.

Такий підхід одночасно зменшує податкове навантаження для самозайнятих осіб, стимулює добровільне декларування доходів і сприяє детінізації,

– пояснив міністр.

Важливо! Зміни почнуть діяти з 1 січня 2027 року.