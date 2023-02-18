Львів дорожчий за Київ, а ціни ростуть без попиту: чого чекати від ринку нерухомості цієї весни

За прогнозами експертів 2023 рік для забудовників та інвесторів буде чи не найгірший за останні 15 років. Крім того, попри відсутність попиту ціни на житло ростуть. Якими будуть ціни та як зміниться ринок, дізнавався 24 Канал.

Чому ціни на житло ростуть, якщо попит низький

Протягом останнього півріччя на ринку спостерігається лише мінімальний попит на новобудови. При цьому понад 90% з наявних покупців зацікавлені в придбанні житла лише у кількох містах: Києві, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях та частково Одесі.

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Але навіть попри це, вартість житла росте. Як розповідає Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, це насамперед пов'язано з тим, що виросли ціни на матеріали будівництва.

На ціну також впливають й інфляційні процеси та підвищенням вартості енергоносіїв, адже чимало будкомпаній використовують альтернативні джерела у вигляді генераторів.

Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Тобто компанії вимушені підняти ціни. Однак, якщо глянути ціну відносно до долара, то можна побачити, що об'єкти залишилися на тому самому ціновому діапазоні, або навіть простежується спад.

Оренда та купівля квартири в Україні

За результатами аналітики від dom.ria, українцям орендувати 1-кімнатну квартиру найдорожче обійдеться у Києві, Львівській та Закарпатській областях. А найдешевше – в Херсонській області.

Закарпатська область – середня вартість оренди 1-кімнатної квартири становить 17 577 гривень.

– середня вартість оренди 1-кімнатної квартири становить 17 577 гривень. Львівська область – тут ціна трішки дешевша, а саме 17 065 гривень.

тут ціна трішки дешевша, а саме 17 065 гривень. Київ – у січні 2023 року в порівнянні до грудня 2022 року середня вартість оренди на 1-кімнатну квартиру зросла на 12,8% та становить 15 576 гривень.

у січні 2023 року в порівнянні до грудня 2022 року середня вартість оренди на 1-кімнатну квартиру зросла на 12,8% та становить 15 576 гривень. Дніпропетровська область – 11 142 гривні;

– 11 142 гривні; Одеська область – 8 366 гривень;

– 8 366 гривень; Харківська область – 4 811 гривень;

Якщо ж глянути на купівлю житла, то згідно зі статистикою від ЛУН, за останні три місяці готові однокімнатні квартири подешевшали лише в Києві – на 400 тисяч гривень. Решта регіонів залишилась без змін. Однак одним із найдорожчим житлом від забудовників традиційно залишається столиця.

що ціни в Ужгороді на трикімнатні квартири від власників в середньому на 1 000 доларів дорожчі ніж в Одесі. На це впливає суттєва віддаленість від бойових дій.

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Вторинний та первинний ринки цієї весни

За словами Семенця, ціна на вторинне житло не збільшуватиметься, принаймні суттєво. Єдине, що може бути – це підняття ціни на локальних проєктах, де на останніх стадіях будівництво, або ж ті, які мають великий попит.

За аналітикою dom.ria, українці продовжують цікавитись житлом саме на нижчих поверхах на вторинному ринку житла. До прикладу, у столиці квартири до 5 поверху розглядали на 27% більше, ніж житло вище 10 поверху.

Загалом ціни будуть стабільними. Тобто кардинальних якихось змін не слід очікувати. Навіть компанії, які задля маркетингу піднімають ціни, в реальних угодах додають знижки й наприкінці ціна залишається на такому ж рівні, що й була до цього,

– пояснює співрозмовник.

Відтак реальний покупець може розраховувати на суттєві знижки в розміріІ з великою долею вірогідності ця тенденція триватиме наступні 3 місяці.

Водночас первинний ринок в Україні зараз прямо й опосередковано залежатиме від обставин війни. Крім того, 2023 рік є одним із найризикованішим для забудовників та інвесторів за останні 15 років. Адже на межі банкрутства (тобто в умовах неможливості виконати зобов’язання перед інвесторами та покупцями) перебуває до 2⁄3 девелоперських компаній.