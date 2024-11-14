На порозі торгових воєн: як податкові обмеження США можуть вдарити по економіці Німеччини

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Перемога Дональда Трампа на виборах США несе виклики для усіх економік світу, зокрема й для Німеччини. Новообраний президент планує впровадити високі митні обмеження на європейські та азійські товари, що, своєю чергою, поставить під загрозу важливий ринок для виробників автомобільної та електронної промисловості.

Водночас впровадження податків на імпортні товари не є новою політикою Трампа. За першої каденції він розпочав торгову війну з Китаєм, який також впровадив обмеження щодо американського експорту. Крім того, таку політику продовжив й Байден, навіть підвищивши тарифи на деякі китайські товари.

24 Канал проаналізував які тариф на імпортні товари може впровадити США наступного року, як це торкнеться країн Європи та чому найбільше може постраждати Німеччина.

Як президентство Трампа загрожує Німеччині

Результати виборів стали невтішними для Європи, зокрема Німеччини. Так вважають глава Інституту світової економіки в Кілі професор Моріц Шуларік разом із директором Інституту німецької економіки у Кельні професором Міхаелем Гютером.

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Цікаво, що менш як місяць тому половина німецьких промислових компаній, а це 44%, висловили побоювання щодо можливих наслідків для бізнесу в разі перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, йдеться в Deutsche Welle з посиланням на опитування мюнхенського Інституту економічних досліджень ifo.

Важливо! Дональд Трамп планує обмежити імпорт товарів з Азії та Європи. У такий спосіб новообраний президент розвиватиме внутрішнє американське виробництво.

За словами економіста Олега Пендзина, якими він поділився з 24 Каналом, Дональд Трамп вже активно веде розмови про те, що саме він хоче змінити. Наразі відомо, що він збирається ввести митні обмеження на китайській партії на 60%, на європейській – на 20%.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Європейські виробники автомобілів, які у першу чергу виробляє Німеччина, не витримають 20%. Вони втратять американський ринок, який є доволі важливим та потужним.

Пендзин додає, що зараз тривають перемовини між канцлером Німеччини Олафам Шольцом та представниками США щодо зниження митного податку хоча б до 10%.

Зверніть увагу! Найгірше, що може очікувати Німеччина, – це те, що будуть введені митні обмеження на високотехнологічні німецькі товари, які йдуть на європейський ринок. Йдеться саме про автомобільний транспорт та електроніку.

Утім, Олег Пендзин зауважує, що говорити про погіршення відносин між США та Європою після виборів не варто, адже якщо уважно проаналізувати, хто саме прийде до американської адміністрації після виборів і хто займатиме важливі посади, то можна зробити висновок, що усі "вони точно не голуби, а яструби".

Швидше за все, буде чітка позиція з приводу Росії, з приводу Китаю та з приводу Близького Сходу. Втім, питання тут радше в іншому: які методи Трамп застосовуватиме щодо "гарячих точок" на карті світу,

– додає Пендзин.

Які податки на товари були раніше

Дональд Трамп за усю свою політичну кар'єру не раз стверджував, що через ліберальну американську торговельну політику "інші країни наживаються на США". За період свого першого терміну Трамп ввів спеціальні податки на імпорт, розпочавши торговельні війни з іншими країни, зокрема з Китаєм.

Тоді митні ставки сягали десь 30%, передає "Голос Америки". Це часто торкалося як споживчих товарів, так і сировини.

Цікаво! Відомо, що за інформацією від Reuters, основна ставка на китайські товари сягала 25%, однак залежно від товару ставка могла підвищуватися й до 30%, а то й більше.

Тоді ж Китай та інші країни відповіли на американські податки власними обмеженнями. І у цьому випадку експортні галузі промисловості США також втратили доходи.

До речі, за президентства Байдена податки, здебільшого саме на китайські товари, залишилося в силі. Втім, відбувалося їхнє коригування в межах торгової політики США.

Зауважте! За даними Bloomberg, у травні цього року Байден навіть підвищив тарифні ставки на імпорт китайських товарів, а саме на напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі. Також були підвищені тарифи на портові крани й медичні вироби.

Зазначалося, що такими рішеннями Байден намагався "розправитися" з Китаєм й відрізнити себе ще тоді від головного опонента, а саме Трампа.

Як зросли тарифи на імпортні товари за Байдена:

Відтак тариф на напівпровідники з 2025 року має подвоїться з 25% до 50% до 2025 року.

Крім того, цьогоріч набуде чинності тариф на електромобілі, ставка якого зросте з 27,5% до 102,5%.

Податок на імпорт китайських сонячних батарей також мав збільшитися вдвічі – з 25% до 50%, а тарифи на імпорт деяких видів китайської сталі та алюмінію більш ніж втричі – з 7,5% сьогодні до 25%.

Вперше були введені тарифи на китайський імпорт медичних голок й шприців, а також китайські гумові медичні рукавички. А деякі респіратори та маски для обличчя будуть обкладені ще вищими тарифами.

До чого готуватися Європі

Водночас у розмові з 24 Каналу економіст Олег Гетман розповідає, що майбутні економічні рішення в США можуть вплинути не лише на Німеччину, але й на всі світові економіки. Гетман виділяє у цій ситуації саме Китай, як країну, яка матиме найбільше проблем.

Американці мають найбільш жорстке ставлення до Китаю. Відтак вони постійно субсидують власні товари та застосовують антиконкурентні практики, а тому мито буде на рівні до 100% на китайські товари.

У європейців ситуація набагато краща. За попередніми даними, мито на низку товарів очікується лише в межах 10%.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Слід зауважити, що ніякої катастрофи не станеться. Втім, в будь-якому випадку можливі зміни зменшать певну частку європейських експортів до Сполучених Штатів.

Чи введуть європейці обмеження у відповідь

За словами Гетмана, європейці також можуть ввести певні мита на американські товари, а відтак у цю "гру" будуть грати двоє.

В цілому, зараз прийде епоха торгових воєн, коли одні країни будуть вводити обмежувальні мита проти інших й запроваджуватимуться дзеркальні дії. Це все, звичайно, не дуже добре для світу. Краще б всі вводили мита виключно проти Китаю,

– пояснює економіст Гетман.

Наразі відомо, що тривають перемовини між Європою та США. Йдеться, зокрема, про те, що європейці можуть радикально збільшити закупівлю американського скрапленого газу, а американці, своєю чергою, не вводитимуть мито.

Зауважте! За словами Гетмана, є ймовірність, що обидві сторони домовляться. Попри це поки що складно сказати, якою буде нова торговельна політика у світі.

Крім того, економіст зауважує, що навряд чи євро надалі падатиме в ціні. Річ у тім, що коливання між доларами і євро 1 до 1, або ж 1 до 1,15 спостерігаються вже останні 20 років.

Я думаю, що і далі ці коливання будуть спостерігатись. Менше ніж 1 до 1 вони навряд чи спустяться, і вище ніж 1 до 1,10 навряд чи піднімуться. Це звичайні коливання, які будуть залежати від цілої низки факторів: облікових ставок національних банків, ставки ФРС, торгового балансу та інших,

– каже Гетман.

Нагадуємо! У Reuters опублікували прогноз, у якому йшлося про те, що у випадку перемоги Трампа, долар може зрости, а от євро впасти в середньому на 10%. Відтак, за даними НБУ, станом на 4 листопада, у переддень виборів в США, офіційний курс євро в Україні становив майже 45 гривень за валюту. Водночас станом на 13 листопада ціна опустилася до 43,94 гривні за валюту.