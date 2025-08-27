"Бавовна" в Росії : біля Чукотки вибухнув танкер тіньового флоту
- Біля Чукотки вибухнув танкер тіньового флоту, постраждали двоє членів екіпажу.
- Інцидент підкреслює поганий технічний стан російського танкерного флоту, обумовлений санкціями та відсутністю доступу до якісного ремонту.
Біля берегів Чукотки стався вибув на танкері. Постраждали кілька членів екіпажу.
Що відомо про вибух на танкері в Росії?
РосЗМІ повідомили про "хлопок паров горючей жидкости" на танкері, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Дивіться також Росія вперше вивела у море на випробування атомну субмарину "Перм": чим вона озброєна
Відомо про двох постраждалих членів екіпажу, проте пропагандисти запевняють, що розливу нафтопродуктів немає і герметичність судна не порушена. Інцидент стався за 110 кілометрів від міста Анадир Чукотського автономного округу.
Цей інцидент підтверджує тривожну тенденцію та вкотре демонструє: технічний стан російського танкерного флоту перебуває на критично низькому рівні. Вибухи, пожежі та витоки нафти або токсичних речовин – прямий наслідок тіньової логістики, якою Кремль намагається обходити санкційний тиск,
– пишуть у Центрі.
Зазначається, що в умовах санкцій Москва не має доступу до якісного ремонту й сертифікованих комплектуючих, тому регулярні аварії стали буденністю. Проте інколи використання тіньового флоту створює небезпеку не лише для екіпажів, а й для довкілля у різних регіонах.
Наприклад, аварія двох танкерів у грудні 2024 року в Керченській протоці уже спричинила масштабну екологічну катастрофу.
Що відомо про тіньовий флот Росії?
Станом на лютий російський тіньовий флот налічував до 1 000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 мільйонів тонн), які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. Водночас у 2023 році їх було близько 600 одиниць.
У серпні ГУР повідомило про 42 судна тіньового флоту, що беруть участь в експорті підсанкційної російської та іранської нафти, а також викраденого українського зерна. Серед них – плавуче сховище, яке використовується підсанкційною нафтовою компанією "Лукойл".
Європа намагається боротися про тіньового флоту Росії за допомогою санкцій, проте подеколи це складно. Якщо в Балтійському чи Чорному морях це ще можливо перевіряти, то виявити щось в океані – це вже проблема.