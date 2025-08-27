"Хлопок" в России: возле Чукотки взорвался танкер теневого флота
- Возле Чукотки взорвался танкер теневого флота, пострадали двое членов экипажа.
- Инцидент подчеркивает плохое техническое состояние российского танкерного флота, обусловлен санкциями и отсутствием доступа к качественному ремонту.
У берегов Чукотки произошел взрыв на танкере. Пострадали несколько членов экипажа.
Что известно о взрыве на танкере в России?
РосСМИ сообщили о "хлопок паров горючей жидкости" на танкере, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Известно о двух пострадавших членах экипажа, однако пропагандисты уверяют, что разлива нефтепродуктов нет и герметичность судна не нарушена. Инцидент произошел в 110 километрах от города Анадырь Чукотского автономного округа.
Этот инцидент подтверждает тревожную тенденцию и в очередной раз демонстрирует: техническое состояние российского танкерного флота находится на критически низком уровне. Взрывы, пожары и утечки нефти или токсичных веществ – прямое следствие теневой логистики, которой Кремль пытается обходить санкционное давление,
– пишут в Центре.
Отмечается, что в условиях санкций Москва не имеет доступа к качественному ремонту и сертифицированным комплектующим, поэтому регулярные аварии стали обыденностью. Однако иногда использование теневого флота создает опасность не только для экипажей, но и для окружающей среды в разных регионах.
Например, авария двух танкеров в декабре 2024 года в Керченском проливе уже вызвала масштабную экологическую катастрофу.
Что известно о теневом флоте России?
По состоянию на февраль российский теневой флот насчитывал до 1 000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 миллионов тонн), которые осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов. В то же время в 2023 году их было около 600 единиц.
В августе ГУР сообщило о 42 судах теневого флота, участвующих в экспорте подсанкционной российской и иранской нефти, а также похищенного украинского зерна. Среди них – плавучее хранилище, которое используется подсанкционной нефтяной компанией "Лукойл".
Европа пытается бороться о теневого флота России с помощью санкций, однако иногда это сложно. Если в Балтийском или Черном морях это еще возможно проверять, то обнаружить что-то в океане – это уже проблема.