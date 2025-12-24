Україна та США напрацювали "Дорожню карту процвітання": що у документі

Київ сподівається на підтримку США для відновлення та економічного розвитку після війни. Для реалізації цих планів країни спільно розробили "Дорожню карту процвітання України".

Що передбачає "карта процвітання"?

Про це під час спілкування із журналістами розповів президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Це довгостроковий економічний документ, бачення до 2040 року, яке розроблене спільно зі Сполученими Штатами. Фактично передбачені всі ключові елементи угоди про інвестиції та майбутнє відновлення,

– зазначив президент.

Глава держави зауважив, що у "карту процвітання" заклали багато пунктів із розробленого раніше Плану стійкості України. І мова йде не лише про кроки України з відновлення своїх територій, але й про готовність союзників зробити свій вклад у відбудову.

Володимир Зеленський Президент України Зараз у нас фактично зʼявляється таке чітке розуміння можливостей участі партнерів – як Сполучених Штатів, так і Європи і інших партнерів. Конкретно з Америкою це оформлюється в такий спеціальний економічний документ.

За словами президента, мова йде про міцний пакет розвитку для України. Він поширюватиметься на різні галузі економіки та передбачає створення фонду для інвестицій у сектори, які швидко зростають:

технологічний сектор;

центри обробки даних;

сфера штучного інтелекту.

Водночас плануються співпраця та спільні інвестиції України й США у відновлення, модернізацію та експлуатацію газової інфраструктури держави.

Спільні зусилля країн направлять також на відбудову територій, зруйнованих війною, реконструкцію міст та житлових районів.

Київ матиме можливість визначити пріоритети розподілу своєї частки коштів на території, що перебувають під контролем України. Тобто ми відновлюємо вільну територію нашої держави разом з нашими партнерами,

– додав Зеленський.

Важливо! Серед іншого документ також передбачає розвиток видобутку корисних копалин та природних ресурсів України. При цьому Світовий банк має розробити спеціальний пакет фінансування для пришвидшення цих процесів.

Скільки потрібно на відбудову України?

Нагадаємо, що у липні на конференції URC-2025 у Римі уряд представив свої розрахунки щодо відновлення України. Тоді говорилося, що на відбудову та модернізацію України необхідно буде 1 трильйон гривень протягом 14 років.

За концепцію України, для відбудови планували створити 2 фонди:

"Фонд Україна" на 540 мільярдів доларів – на основі конфіскованих активів Росії та податку на експорт російської сировини.

Європейський структурний фонд на підтримку України у розмірі 460 мільярдів доларів, який мав би стати платформою для інвестицій бізнесу Європи в українське виробництво.

Варто знати! За підсумками "Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення" (RDNA3), проведеної Світовим банком, станом на лютий 2025 року вартість відбудови та відновлення в Україні складала 524 мільярди доларів.

