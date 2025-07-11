Чому Трамп вирішив створювати фонд для України

Таке повідомлення американського міністра фінансів Скотта Бессента можна вважати дивним на тлі відсутності будь-якого розуміння того, як взагалі закінчиться війна в Україні. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Раніше одна з найбільших американських фінансових компаній BlackRock Investment припинила пошук можливих інвесторів для створення багатомільярдного фонду з реконструкції України саме після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

На рішення компанії якраз вплинула очевидна невизначеність підходів нового американського президента до завершення війни в Україні. Компанія вирішила, що її представники не зможуть пояснити інвесторам їхніх реальних перспектив у процесі відновлення України в ситуації, коли немає ніякого розуміння, як завершиться російсько-українська війна.

Після того, як стало відомо, що американці практично вийшли з процесу, у Європейському Союзі підкреслили, що будуть створювати свій фонд з реконструкції України. І, звичайно, Трамп, який звик очолювати всі інвестиційні процеси, які тільки може очолити, відразу ж дав доручення власному міністру фінансів повідомити, що він сам буде створювати і очолювати інвестиційний фонд для розбудови України.

Це відповідь і на дії компанії BlackRock, яка відмовилася від участі у процесі, і на дії європейців, які заявили, що будуть шукати інвесторів, якою б не була політика президента США на українському напрямку.

Водночас це непоганий для України меседж, адже тепер Трамп буде особисто зацікавлений в тому, щоб російсько-українська війна завершилася і щоб американські компанії могли взяти участь у розбудові України. Тим більше, що процесом буде керувати безпосередньо сам президент США.

Питань більше, ніж відповідей

Однак це не дає відповіді на питання, які інструменти Трамп збирається використати для того, щоб примусити Володимира Путіна завершити війну. Адже навіть щодо продовження озброєння України немає чіткого розуміння, якою буде американська політика. Так, процес постачання зброї України продовжився після зупинки, викликаної рішенням Пентагону. Але кількість цього озброєння залишається нез'ясованою.

Нез'ясованими залишається і продовження допомоги Україні після того, як вичерпається пакет, який був наданий нашій країні завдяки Джо Байдену. Ніякої допомоги, яка була пов'язана безпосередньо із Трампом, поки що немає і невідомо, чи буде вона взагалі.

Якщо Трамп дійсно бажає інвестувати у розбудову України, то очевидно мав би надати нашій країні зброю, щоб зупинити подальшу російську агресію.

Незрозуміло, яким буде санкційний тиск Трампа на Росію і чи буде взагалі. Зараз американський президент наполягає на тому, що якщо Конгрес хоче ухвалити закон про нові санкції проти Росії, то має дати йому інструменти, які б дозволяли не тільки посилювати, але й послаблювати санкції. Ми не знаємо, як Трамп скористається цими повноваженнями і чи не пом'якшить санкції, щоб домовитися з Путіним.

Адже, як бачимо, державний секретар США Марко Рубіо зустрівся із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, попри демонстративне роздратування Трампа позицією Путіна. Рубіо пообіцяв, що американські керівники і надалі розмовлятимуть з брехливими російськими колегами.

Наступне питання теж не менш важливе: а чи не буде так, що Трамп примушуватиме українське керівництво на значні поступки Росії заради хоча б припинення вогню? Адже він буде зацікавлений почати процес розбудови української економіки якнайшвидше, поки він перебуває у Білому домі.

У такій ситуації його абсолютно не цікавитиме, яку саме Україну він розбудовує: демократичну, україноцентричну, таку, яка буде розпоряджатися власною політикою і геополітичним вибором, чи Україну, яка залишиться після війни в очевидній економічній і політичній залежності від Росії.

Саме тому щодо цього інвестиційного фонду є більше запитань, ніж відповідей. Однак найголовніше питання – чи буде такий фонд створений взагалі? Адже ми з вами вже були свідками досить гучних заяв, як самого Трампа, так і представників його адміністрації, які нічим реально конкретним не підкріплювалися, а виголошувалися виключно для того, щоб створити красиву картинку.