Відключення світла в Україні підуть на спад: коли чекати покращення у 2026 році

Через атаки Росії за час повномасштабної війни Україна втратила більшу частину генерації електроенергії. Послаблення відключень світла за цих умов можна очікувати в міжсезоння, проте обмеження зберігатимуться.

Коли можливе покращення ситуації зі світлом?

Доки триває війна, українці матимуть жити з графіками відключень світла. Послаблення обмежень електропостачання можливе в період потепління. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Володимир Омельченко.

Дивіться також Без цих змін все повториться: як українцям готуватися до наступної воєнної зими

За оцінкою експерта, нині в Україні знищені або окуповані близько 60% генерації електричної енергії. Також істотно пошкоджені системи передачі електроенергії компанії "Укренерго" й системи розподілу.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Якщо будуть удари в тій періодичності здійснювати, як останні пів року, то ми будемо втрачати нові об'єкти, створюватимуться нові складнощі. Розраховувати на якесь відновлення, покращення можливо тільки в період потепління, сприятливих погодних умов – навесні, восени. Але в цілому система за будь-яких умов, за будь-якої протиповітряної оборони, роботи енергетиків, якщо ці удари будуть регулярними, зрозуміло, що буде слабшати.

Як раніше розповідав експерт, атомні електростанції генерують близько 60% від усієї виробленої в Україні електроенергії. Проте через регулярні обстріли підстанцій АЕС, які забезпечують видачу потужності в мережу, енергоблоки вимушено розвантажують.

Зауважте! Після обстрілу 7 лютого атомна генерація знизилася на кілька днів. Про відновлення потужності АЕС на понад 90% стало відомо 12 лютого.

У своїй заяві 12 лютого генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що внаслідок цієї атаки сталося відключення кілької ліній електропередач поза майданчиком АЕС, один реакторний блок був відключений від мережі, а інший – вимкнений через проблеми з обладнанням, спричинені коливаннями напруги.

Усі українські АЕС повідомили про численні безпілотники та крилату ракету в межах своїх зон спостереження, а команда МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС також чула військову активність,

– йдеться в повідомленні.

Як повідомляв перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль, через нічний масований ракетний удар ворога 12 лютого постраждали енергооб'єкти в Києві, а також на Дніпропетровщині та Одещині.

Ситуація з електроенергією складна: здебільшого світло є 3 – 4 години після 7 – 8 годин відсутності, однак в окремих випадках – тільки 2 – 3 години.

Очікуючи на нову хвилю похолодання в Україні, влада закликала дотичні до відновлення електропостачання служби прискорити ремонти.

Що інші експерти кажуть про можливість зменшення тривалості знеструмлень?

У коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Андрій Закревський сказав, що наближення весни й продовження світлового дня дозволить збільшити виробництво електроенергії сонячними електростанціями . Це допоможе зменшувати дефіцит вдень.

Як зауважив експерт Юрій Корольчук, навіть попри підвищення продуктивності СЕС навесні, покрити ранкові та вечірні піки споживання вони не зможуть. На його думку, Росія поетапно розхитувала стійкість енергосистеми України, аби знизити спроможності енергетиків її відновлювати.

Експерт Святослав Павлюк говорить, що відключень світла варто чекати й влітку, проте їхня тривалість може зменшитися вдень завдяки сонячній генерації. Складніше буде покривати попит у вечірній час, коли найбільше зростає споживання електроенергії населенням.

Яка ситуація в енергосистемі?