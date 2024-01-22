Мільярдні борги за електроенергію: чому скасування мораторію було необхідним
Кабмін дозволив енергопостачальникам відключати споживачів, якщо ті мають тривалу заборгованість за світло. За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, найбільші борги у Київській області та в Чернівецькій.
Чому скасували мораторій
Мораторій на вимкнення світла за борги в Україні було скасовано, оскільки населення дедалі частіше не оплачувало рахунки за електрику. Про це сказав в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко, передає 24 Канал.
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Міністр додав, що сума боргу за світло сягає кількох мільярдів гривень.
Ми давно спостерігали за ситуацією. Дійсно, із початком великої агресії ми одразу ухвалили рішення, яке забезпечило, що електроенергію споживачам не відключатимуть. Але зараз ми побачили, що, на жаль, почалися зловживання цим мораторієм.
Хто не платить за електроенергію
Він зазначив, що через мораторій за світло не платили українці в тих регіонах, які далеко від лінії фронту. Лише в Київській області споживачі заборгували майже 2 мільярди, а в Чернівецькій — понад 1 мільярд гривень.
Ідеться про те, що має бути справедливість. Ну, це несправедливо, коли люди, які живуть у регіонах, наближених до бойових дій, платять, а люди, які живуть у регіонах віддалених, не платять.
Галущенко наголосив, що скасування мораторію не означає автоматичного відключення світла для всіх споживачів без визначення обставин.
Вимкнення світла за борги: що відомо
- 29 грудня 2023 року Кабмін України скасував мораторій на відключення світла за несплату послуги. Відтак, умови мораторію продовжують діяти тільки для окупованих територій і тих, де тривають бойові дії.
- Водночас голова комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг, Андрій Герус, повідомив, що відмова від мораторію повʼязана із наростанням заборгованості, особливо від заможних громадян, які часто не сплачують за комунальні послуги.
- 11 січня гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno, Сергій Коваленко, заявив, що вимкнення світла в Дніпропетровській, Київській областях і в Києві розпочнуться з 29 січня.