Мільярдні борги за електроенергію: чому скасування мораторію було необхідним

Кабмін дозволив енергопостачальникам відключати споживачів, якщо ті мають тривалу заборгованість за світло. За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, найбільші борги у Київській області та в Чернівецькій.

Чому скасували мораторій

Мораторій на вимкнення світла за борги в Україні було скасовано, оскільки населення дедалі частіше не оплачувало рахунки за електрику. Про це сказав в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко, передає 24 Канал.

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Міністр додав, що сума боргу за світло сягає кількох мільярдів гривень.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Ми давно спостерігали за ситуацією. Дійсно, із початком великої агресії ми одразу ухвалили рішення, яке забезпечило, що електроенергію споживачам не відключатимуть. Але зараз ми побачили, що, на жаль, почалися зловживання цим мораторієм.

Хто не платить за електроенергію

Він зазначив, що через мораторій за світло не платили українці в тих регіонах, які далеко від лінії фронту. Лише в Київській області споживачі заборгували майже 2 мільярди, а в Чернівецькій — понад 1 мільярд гривень.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Ідеться про те, що має бути справедливість. Ну, це несправедливо, коли люди, які живуть у регіонах, наближених до бойових дій, платять, а люди, які живуть у регіонах віддалених, не платять.

Галущенко наголосив, що скасування мораторію не означає автоматичного відключення світла для всіх споживачів без визначення обставин.

Вимкнення світла за борги: що відомо