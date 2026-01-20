Екстрені відключення світла: у яких регіонах вони триватимуть найдовше

В Україні триває ліквідація наслідків ворожої масованої ракетно-дронової атаки. У багатьох регіонах вимушено застосовуються аварійні обмеження світла.

Яка ситуація в енергосистемі України станом на вечір 20 січня?

В окремих областях ці обмеження досить жорсткі, про що повідомляє Укренерго.

Поясненне одне – росіяни здійснили комплексний удар, завдавши пошкоджень як об’єктам генерації, так мережам передачі та розподілу електроенергії. Найскладнішою залишається ситуація:

у Києві та на Київщині; у прифронтових регіонах Харківській, Сумській і Донецькій областях; а також на Полтавщині.

Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша,

– наголосили в Укренерго.

Наразі фахівці роблять все можливе, аби заживити усіх абонентів або суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів. Але енергосистемі потрібна допомога. Зокрема українців попросили:

максимально обмежити користування потужними електроприладами;

вимкнути "зайве" світло в усіх приміщеннях, де нікого немає;

не ставити на зарядку і не вмикати одразу після появи світла потужну техніку та акумулятори;

за можливості – перенести енергоємні процеси на нічні години, а краще – відтермінувати прання чи користування посудомийною машиною, чи праскою до покращення ситуації в енергосистемі.

Водночас прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що Росія цілеспрямовано б’є по критичній інфраструктурі.

Зокрема через наслідки обстрілу столиці в окремих районах фіксуються перебої з постачанням світла, води та тепла. Чимало киян перебувають без опалення.

Зверніть увагу! Як повідомила Свириденко, складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Чернігівській областях України.

Що відбувається з водопостачанням та опаленням у Києві?