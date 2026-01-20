Укр Рус
20 січня, 17:26
2

Екстрені відключення світла: у яких регіонах вони триватимуть найдовше

Валерія Моргун
Основні тези
  • В Україні тривають аварійні відключення світла через масовану атаку на енергосистему.
  • Українців просять обмежити використання електроприладів, щоб допомогти енергосистемі впоратися з навантаженням.

В Україні триває ліквідація наслідків ворожої масованої ракетно-дронової атаки. У багатьох регіонах вимушено застосовуються аварійні обмеження світла.

Яка ситуація в енергосистемі України станом на вечір 20 січня?

В окремих областях ці обмеження досить жорсткі, про що повідомляє Укренерго.

Поясненне одне – росіяни здійснили комплексний удар, завдавши пошкоджень як об’єктам генерації, так мережам передачі та розподілу електроенергії. Найскладнішою залишається ситуація:

  1. у Києві та на Київщині;
  2. у прифронтових регіонах Харківській, Сумській і Донецькій областях;
  3. а також на Полтавщині.

Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша,
– наголосили в Укренерго.

Наразі фахівці роблять все можливе, аби заживити усіх абонентів або суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів. Але енергосистемі потрібна допомога. Зокрема українців попросили:

  • максимально обмежити користування потужними електроприладами;
  • вимкнути "зайве" світло в усіх приміщеннях, де нікого немає;
  • не ставити на зарядку і не вмикати одразу після появи світла потужну техніку та акумулятори;
  • за можливості – перенести енергоємні процеси на нічні години, а краще – відтермінувати прання чи користування посудомийною машиною, чи праскою до покращення ситуації в енергосистемі.

Водночас прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що Росія цілеспрямовано б’є по критичній інфраструктурі.

Зокрема через наслідки обстрілу столиці в окремих районах фіксуються перебої з постачанням світла, води та тепла. Чимало киян перебувають без опалення.

Зверніть увагу! Як повідомила Свириденко, складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Чернігівській областях України.

Що відбувається з водопостачанням та опаленням у Києві?

  • Внаслідок російської атаки постраждав Лівий берег Києва – він залишився без водопостачання. Однак мер міста Віталій Кличко запевнив, що фахівці працюють над розв'язанням проблеми.

  • Водночас опалення наразі близько половини житлового фонду столиці. Таку інформацію надав гендиректор Yasno Сергій Коваленко.