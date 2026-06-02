Після масованої атаки є нові знеструмлення у Києві та 6 областях України
Російські окупанти в ніч на 2 травня атакували Україну ракетами та дронами. Внаслідок ударів у низці областей почалися відключення електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
У яких регіонах почалося відключення електроенергії?
Внаслідок обстрілів станом на ранок 2 червня знеструмлення почалися на:
- Київщині та у Києві;
- Донеччині;
- Дніпровщині;
- Харківщині;
- Сумщині;
- Черкащині.
У місцях, де наразі безпечно, розпочалися роботи з відновлення електропостачання. Енергетики оперативно працюють, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені ворогом об'єкти.
Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00,
– наголосили в Укренерго.
Енергетики повідомили, що активне енергоспоживання 2 червня варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.
Що ще відомо про ситуацію зі світлом в Україні?
Вісім регіонів України 21 травня залишились без електропостачання через обстріли енергетичних об'єктів та негоду; енергетики працюють над відновленням.
Споживання електроенергії знизилося на 2,9% завдяки ясній погоді, але громадян закликали економно використовувати електрику.
В Україні можливі відключення світла влітку через дефіцит в пошкодженій енергосистемі, тривалість яких залежатиме від погоди, обстрілів та планового відновлення генерації.
Сприяти літу без знеструмлень будуть відсутність масованих обстрілів з боку Росії, помірна температура повітря та вигідні умови для імпорту електроенергії.