Обстрілів не було, а світло вимикають: чому діють графіки у "спокійних" областях

Цієї зими графіки відключень електроенергії застосовують для всіх регіонів України. Ба більше, часто обмеження вводять, навіть якщо область не постраждала від російських обстрілів.

Навіщо графіки, якщо обстрілів не було?

Однак ворожі атаки й досі залишаються головною причиною таких заходів. Деталі пояснили у Львівобленерго в середу, 21 січня.

Річ у тому, що в Україні функціонує об'єднана енергосистема, яка попри обстріли залишається цілісною, забезпечує життєдіяльність країни, роботу економіки, транспорту, зв'язку тощо.

Тож пошкодження в одному регіоні впливають на ситуацію з електропостачанням і в інших областях, навіть якщо там не було ворожих прильотів.

Енергетики роблять усе можливе для відновлення сталої роботи енергосистеми, але для цього потрібен час і відповідне обладнання,

– додали в обленерго.

Ба більше, оскільки стан енергосистеми динамічно змінюється через наслідки обстрілів та погодні умови, обсяги обмежень можуть коригуватися кілька разів на добу. Розпорядження щодо цього надає Укренерго.

Нагадаємо, напередодні в ДТЕК показали статистику атак на українську енергетику в першій половині опалювального сезону. Новий "сезон терору" Росія розпочала 10 жовтня 2025 року масованим ударом, відтоді не минуло жодного дня без пошкоджень енергосистеми.

У якому стані енергетика зараз?