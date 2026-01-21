Обстрілів не було, а світло вимикають: чому діють графіки у "спокійних" областях
- Графіки відключень електроенергії застосовуються у всіх регіонах України через об'єднану енергосистему.
- Її стан динамічно змінюється, тому обсяги обмежень можуть коригуватися кілька разів на добу за вказівкою Укренерго.
Цієї зими графіки відключень електроенергії застосовують для всіх регіонів України. Ба більше, часто обмеження вводять, навіть якщо область не постраждала від російських обстрілів.
Навіщо графіки, якщо обстрілів не було?
Однак ворожі атаки й досі залишаються головною причиною таких заходів. Деталі пояснили у Львівобленерго в середу, 21 січня.
Річ у тому, що в Україні функціонує об'єднана енергосистема, яка попри обстріли залишається цілісною, забезпечує життєдіяльність країни, роботу економіки, транспорту, зв'язку тощо.
Тож пошкодження в одному регіоні впливають на ситуацію з електропостачанням і в інших областях, навіть якщо там не було ворожих прильотів.
Енергетики роблять усе можливе для відновлення сталої роботи енергосистеми, але для цього потрібен час і відповідне обладнання,
– додали в обленерго.
Ба більше, оскільки стан енергосистеми динамічно змінюється через наслідки обстрілів та погодні умови, обсяги обмежень можуть коригуватися кілька разів на добу. Розпорядження щодо цього надає Укренерго.
Нагадаємо, напередодні в ДТЕК показали статистику атак на українську енергетику в першій половині опалювального сезону. Новий "сезон терору" Росія розпочала 10 жовтня 2025 року масованим ударом, відтоді не минуло жодного дня без пошкоджень енергосистеми.
У якому стані енергетика зараз?
Уранці 21 січня через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії.
За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, в умовах постійних ударів Україні потрібні не лише великі енергооб'єкти, а й менші установки розподіленої генерації, які можуть працювати незалежно від централізованих мереж. Саме тому для деяких областей закуплять генератори великої потужності, на це спрямують понад 2,5 мільярда гривень.
До слова, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що ворог не може повністю "покласти" енергосистему та створити катастрофу в Україні.