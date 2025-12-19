Відключення світла скоротять: уряд знайшов додаткові потужності для споживачів
- Уряд України вивільнив 800 МВт електричної потужності, що дозволить скоротити тривалість відключень світла.
- Складна ситуація з енергопостачанням зберігається у прифронтових регіонах, де тривають роботи з відновлення інфраструктури.
Внаслідок масованих російських атак на енергетичну систему України щодня у більшості регіонів обмежують використання електрики. Однак відключення світла мають скоротитися завдяки перерозподілу енергії.
Чому скоротять графіки відключень?
Уряду вдалося вивільнити щонайменше 800 мегаватів електричної потужності для споживачів внаслідок перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
У першу чергу це дозволить скоротити тривалість графіків відключень для побутових споживачів та промисловості в осінньо-зимовий період,
– розповів заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко.
Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що провела нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо перегляду списків об'єктів критичної інфраструктури.
У підсумку вирішили:
- прибрати з списків споживачів потужністю менше 100 кВт і ті об'єкти, до яких була підключена низка інших споживачів;
- перевести споживачів супутнього навантаження, що не є критичними, на загальні графіки відключень.
Саме це має забезпечити вивільнення додаткових потужностей.
Важливо! Водночас опорні лікарні, об'єкти життєзабезпечення та підприємства оборонно-промислового комплексу не підлягають вилученню зі списку критичних.
Яка ситуація в енергосистему України?
Разом з тим ситуація в енергосистемі України через російські обстріли залишається складною. Найважче у прикордонних з Росією та прифронтових областях. Ворожа армія системно атакує:
- Сумську;
- Донецьку;
- Харківську;
- Запорізьку;
- Херсонську;
- та Чернігівську область.
У цих регіонах фіксують масштабні пошкодження на об'єктах генерації енергії та у мережах передачі й розподілу.
У ніч на 19 грудня ворог знову завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеського регіону.
- На ранок на Одещині без світла залишалися понад 73 тисячі споживачів.
- Через атаки без енергопостачання також перебувають понад 26 тисяч абонентів на Дніпропетровщині.
Відновлювальні роботи тривають як на високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго", так і на об’єктах операторів системи розподілу. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше повернути обладнання в роботу,
– наголосив В'язовченко.
Важливо! Енергетики закликають до ощадливого споживання електроенергії. Українців, зокрема, просять перенести енергоємні процеси на нічні години за можливості, після 23:00 години.
Як відключать світло 19 грудня?
У п’ятницю, 19 грудня, обмеження електропостачання застосовуватимуть у більшості регіонів України. Графіки поширюватимуться як на побутових споживачів, так і на підприємства. Зокрема, у Києві та Київській області світло вимикають у всіх підчергах протягом усієї доби.
На Дніпропетровщині 19 грудня діятимуть графіки погодинних відключень упродовж усього дня — обмеження стосуватимуться всіх черг. Подібний режим запровадили і на Чернігівщині, де ГПВ застосовуватимуть одночасно для шести черг споживачів.
В Одеській області, за інформацією ДТЕК, через перевантаження підстанцій і ліній електропередач у частині Одеси та Одеського району можливі додаткові обмеження.
Водночас у низці західних регіонів обмежень не передбачено. У Чернівецькій області електропостачання здійснюватиметься без відключень для всіх груп споживачів. Без графіків також залишаться Івано-Франківська, Львівська, Волинська та Рівненська області.