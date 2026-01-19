Коли в Києві можуть повернутись до погодинних графіків відключення світла: пояснення Міненерго

Постійні атаки Росії на енергетичні об'єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни. Ситуація в енергосистемі залишається складною, особливо в Києві та області.

Яка ситуація зі світлом по Україні?

Про те, коли киянам очікувати планових графіків відключення, розповідає 24 Канал із посиланням на Міненерго.

У ніч на 19 січня росіяни вкотре атакували енергосистему України. Внаслідок нічного обстрілу знеструмлені споживачі у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Наразі діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Важливо! У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів.

Коли покращиться ситуація в Києві?

Найскладнішою дотепер залишається ситуація у Києві та Київській області. Додаткове навантаження на енергосистему створюють морози.

Над відновленням електропостачання в столиці працюють 60 бригад, з яких 12 залучені з інших регіонів. Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження,

– зазначили у Міненерго.

Водночас у міністерстві зазначають, що повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Зверніть увагу! У зв'язку з масованими атаками Російської Федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Це рішення ухвалене для максимальної координації роботи всіх служб у столиці, регіонах та громадах.

Скільки годин тривають відключення світла за графіком?

В енергосистемі змінився підхід до графіків відключення світла. Навіть у регіонах без екстрених відключень світла може не бути більшу частину доби. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Наприклад, Дніпро і Дніпропетровська область живуть за графіком відключень світла, але не за тими, до яких звикли.

Максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень – неактуальний. За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність,

– каже Коваленко.

Водночас попри орієнтовну ситуацію в Києві, коли 3 години зі світлом і 10 без, є багато локальних аварій у будинках. Це потребує додатково часу на ремонт та відновлення.

Як Україна стабілізує ситуацію в енергетиці?

Україна намагається подолати складну ситуацію в енергетичній сфері, спричинену масованими російськими обстрілами інфраструктури. Завдяки підтримці союзників найближчими днями отримаємо 78 промислових бойлерів потужністю 116,5 мегаватів від Італії. І це лише перший етап міжнародної допомоги.

Окрім того, через надзвичайну ситуацію в енергетиці, важливо, щоб забезпечення газопостачання залишалося безперервним. Це питання обговорили прем'єр-міністерка Юлія Свириденко з керівником Нафтогазу Сергієм Корецьким.