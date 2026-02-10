Чи перейде Київ від аварійних відключень до планових: відповідь експерта з енергетики

В Україні зараз дуже складна ситуація з енергетикою. Все через потужні удари Росії по критичній інфраструктурі нашої держави. У столиці зараз чи не найтриваліші відключення світла.

Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк розповів 24 Каналу, чи зможе Київ у лютому 2026 року повернутись до стабільних графіків відключення. Крім того, він зазначив, що варто бути готовими до перевантаження мереж.

Якими будуть відключення світла у Києві?

Святослав Павлюк вважає, що у Києві будуть аварійні відключення, адже, з огляду на пошкодження та постійну потребу в електроенергії, система може часто ламатись.

Важливо! Володимир Зеленський після наради з Юлією Свириденко повідомив про запуск і розширення програм підтримки громадян та громад, зокрема для забезпечення автономного енергоживлення. Уряд спростить закупівлю генераторів для ОСББ та розширить допомогу власникам приватних будинків.

Крім того, окупанти можуть і далі завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури у столиці.

Різні пошкодження на підстанціях мають різний період ремонту. Якщо вони умовно невеликі, то полагодити можна все за 3 – 5 днів. Якщо пошкодження істотні, то ремонт може зайняти 10 – 15 днів,

– сказав експерта з енергетики.

Також місто може потребувати заміни трансформаторів. Це нелегко, адже росіяни вже вивели чимало з ладу. Може знадобитись багато часу, щоб виготовити та привести нове обладнання.

За словами Святослава Павлюка, відновлення енергетики Києва потребує багато ресурсів. Зокрема і фахівців, які зараз працюють практично цілодобово.

Відключення світла: останні новини