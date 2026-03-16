Вечір зі світлом чи без: що диктуватиме графіки відключень ще два роки

З настанням весни ситуація з відключеннями світла пом'якшилася, проте у вечірні години буднів графіки здебільшого продовжують застосовувати. Нині Україна не здатна самостійно покривати потреби в електроенергії цих піків споживання.

Від чого залежать вечірні відключення світла в Україні?

Застосування графіків відключень світла в Україні нині залежить від погоди й обсягів імпорту електроенергії. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Андрій Закревський.

Дивіться також Львів знову живе за графіками відключень: чому в березні вимикають світло

У денні години за сприятливої погоди потреби в обмеженні електропостачання для споживачів немає, тому графіки не застосовують. Проте ввечері ефективність сонячних електростанцій падає, тож дефіцит зростає.

Як зазначає Андрій Закревський, українська енергосистема приєднана до європейської через західні області, що дозволяє закривати частину потреб імпортом. На думку експерта, Україна ще тривалий час не зможе відмовитися від постачання електроенергії з-за кордону в години найбільшого споживання.

Андрій Закревський Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Уся Україна в години пік залежить від допомоги з-за кордону. Однак іноді її ми не можемо передати через наслідки ударів. Наступні два роки, окрім суботи й неділі, у вечірні піки ми будемо завжди залежати від імпорту електроенергії.

Як повідомили в Міністерстві енергетики, за чотири роки Україна наростила технічно можливий обсяг імпорту електроенергії з країн ЄС до 2 450 мегаватів. Це дозволяє задовольняти близько 15% потреб споживачів у моменти пікового навантаження.

Зауважте! У найближчі два роки Україна планує розширювати можливості для імпорту та експорту електроенергії й додати щонайменше 1 500 мегаватів перетинів.

Однак обмеження на імпорт накладають не тільки пропускні спроможності міждержавних перетинів, а й ціни. В Україні встановлені граничні обмеження – прайс-кепи, за якими електроенергію можна купувати за кордоном.

У вечірні піки споживання вартість електроенергії на європейському ринку може зростати настільки, що Україна не здатна її купити через цінові обмеження.

Зараз у принципі прайс-кепи підняли настільки високо, що ми в будні не відчуваємо проблем. Фактично уряд ухвалив рішення, мені здається, справедливе, що найголовніше – аби електроенергія в Україні була в більшості. Зрозуміло, вдень у нас і власного сонця достатньо – ми навіть іноді примудряємося трохи на експорт справляти. Але ввечері все залежить від прайс-кепа,

– говорить Андрій Закревський.

Експерт пояснює, що на обсяг вечірніх відключень світла в Україні впливає погода в Європі. Коли вона сприятлива – є сильний вітер і ясно – вітрові й сонячні електростанції працюють на повну потужність. Проте щойно їхня ефективність знижується, доводиться більше покладатися на газову генерацію.

Оскільки ціни на газ у Європі зросли, вартість електроенергії на ринку також підвищується. Це означає, що ціни перевищують встановлені прайс-кепи й споживання доводиться обмежувати.

Як підвищенням прайс-кепів дозволило наростити імпорт електроенергії?

Станом на початок 2026 року Україна використовувала тільки третину можливостей імпорту електроенергії. Одним із факторів була нестача фізичних можливостей передачі електричної енергії з заходу на схід, пов'язана з браком високовольтних ліній електропередачі.

Іншою перепоною для нарощування імпорту були прайс-кепи, які встановлює Нацрегулятор. Вони стримували імпорт у пікові години, коли ціни на європейському ринку перевищували встановлені граничні ліміти .

Однак у січні 2026 року Нацрегулятор підвищив прайс-кепи на імпорт електроенергії. Нині вони залежать тільки від ринку, а раніше – й від часу доби. На внутрішньодобовому ринку та на ринку "на добу наперед" максимальна ціна становить 15 тисяч гривень за мегават-годину, тоді як на балансуючому ринку – 16 тисяч гривень за мегават-годину.

Для порівняння: раніше максимальна ціна за мегават-годину електроенергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 становила 5 600 гривень.

Яка ситуація в енергосистемі зараз?