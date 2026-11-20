Ранок для деяких українців розпочався з чергового енергетичного терору з боку росіян. Ворожі обстріли знову змусили фахівців застосувати екстрені заходи для порятунку системи.

Що відомо про ситуацію на Одещині

Вранці 20 листопада російські загарбники здійснили цілеспрямовану атаку на енергетичний об'єкт компанії ДТЕК в Одеській області, про що повідомили у компанії.

Внаслідок цього удару тимчасово без електропостачання залишилася 41 тисяча родин, які проживають в Одеському та Розділянському районах.

Вранці 20 листопада під обстріл потрапив енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі в області,

– йдеться у повідомленні.

Фахівці ДТЕК зазначають, що розпочнуть огляд вцілілого обладнання та ремонтні роботи одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Вірте в енергетиків,

– наголосили представники компанії у своєму офіційному повідомленні.

Зверніть увагу! Українці можуть перевірити орієнтовні терміни відновлення світла за своєю адресою на сайті ДТЕК або у ботах, які є у месенджерах.

Чому ворог посилив удари по енергетиці регіону

Нагадаємо, що у четвер, 19 листопада, через пошкодження високовольтної лінії без світла опинилися тисячі родин у Запоріжжі. Удар позбавив електроенергії 7,5 тисячі родин і юридичних осіб.

А 17 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Київської області – один із важливих об'єктів у Бориспільському районі. Він зазнає руйнувань уже вдруге за останній місяць.