Українців закликають вже готуватись до зими: експерт з енергетики сказав, чи ситуація критична

Ексміністр енергетики Юрій Продан заявив, що цієї зими українці повинні шукати де пережити наступну зиму з теплом і альтернативним джерелом енергії. Якщо українці мають можливість забезпечити власну автономність, забезпечити себе тепловою та електричною електроенергією, то це справді варто робити.

Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев, зауваживши, що окупанти не полишать спроби нанести якомога більшої шкоди енергетиці. Саме тому в Україні люди можуть зробити кілька кроків, аби підготуватись і не бути залежними від рішень державного рівня.

Як українцям підготуватись до наступної зими?

Експерт з енергетики наголосив, що потреба у готовності до наступної зими дійсно є, адже Росія буде продовжувати бити по об’єктах енергетики. Тому перерви в енергопостачанні можливі.

Однак, безумовно, що для більшості мешканців багатоквартирних будинків ці можливості обмежені. За словами Рябцева, дехто з високопосадовців не розуміє, що не всі можуть дозволити собі не залежати від зовнішніх джерел постачання енергоресурсів.

Тому є поради і від енергетичних компаній, і від Укренерго. Якщо у багатоквартирному будинку ОСББ хоче зменшити свою залежність від зовнішніх джерел, то міжсезоння – це найкращий період для того, щоб це зробити,

– підкреслив він.

Українці можуть придбати техніку, яка є більш енергоефективною, ніж та, яка є, утеплити свої приміщення та придбати автономні джерела живлення (ті самі акумулятори чи пристрої для збереження енергії).

Зверніть увагу! Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса також повідомив, що згодом росіяни можуть змінити пріоритети стосовно об'єктів ураження в Україні – цілями можуть стати об'єкти енергетичного комплексу, розподіленої генерації, водозабезпечення, транспортної інфраструктури.

Рябцев зауважив, що не варто думати, що все завершилось і наступні опалювальні сезони будуть кращі за попередні. Поки триває війна, у нас завжди виникатимуть проблеми. Тому краще знати про них і мати дороговказ для розв’язку в межах окремого домогосподарства, будинку чи територіальної громади.

Він додав, що навіть при досконалій роботі ППО і ПРО все одно будуть удари по енергетиці. Не треба думати, як перекладати зі своїх плечей відповідальність виключно на державу чи місцеві органи самоврядування, а розуміти, що відповідальність треба розподілити.

