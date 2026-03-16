Споживачі в 4 областях досі без світла: яка ситуація в енергосистемі 16 березня
У понеділок, 16 березня, у всіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть у вечірній час.
Де вимикатимуть світло 16 березня?
Окрім того, наразі через військові дії знеструмлено частину споживачів у чотирьох областях. Деталі повідомили в Міненерго.
Дивіться також Весна та літо без відключень світла для українців: ексміністерка назвала умову
Унаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури без світла залишається частина споживачів на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харківщині та Чернігівщині.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів,
– йдеться в повідомленні.
Окрім того, у всіх регіонах 16 березня вводитимуть графіки погодинних відключень – з 17:00 до 22:00.
Актуальну інформацію щодо обмежень розміщено на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.
Зверніть увагу! Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію в пікові години, тобто вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.