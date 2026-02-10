Укр Рус
10 лютого, 13:00
3

Нові знеструмлення після атак: у яких областях проблеми зі світлом

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Станом на 10 лютого в усіх регіонах України застосовують графіки обмеження потужності та погодинні відключення світла.
  • Нові знеструмлення через атаки сталися на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині, де тривають відновлювальні роботи.

У вівторок, 10 лютого, у всіх регіонах України застосовують графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення для споживачів. В окремих областях – вимушені аварійні знеструмлення.

Яка ситуація зі світлом 10 лютого?

Деталі повідомили в Укренерго. Споживання електроенергії наразі демонструє тенденцію до зростання.

Російські військові продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок артилерійських обстрілів і дронових ударів – на ранок 10 лютого є нові знеструмлення на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині.

Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити споживачів.

Окрім того, споживання електроенергії по країні демонструє тенденцію до зростання. У вівторок, станом на 9:30, його рівень був на 9,3% вищим, аніж в цей час попереднього дня.

Причина – зниження температури у всіх регіонах України, а також менший, ніж попередньої доби, обсяг застосованих заходів обмеження в окремих областях,
– пояснили в Укренерго.

Отже, необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Українців закликають максимально обмежити користування потужними електроприладами. За можливості, перенести енергомісткі процеси на нічні години – після 23:00.

Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежити за повідомленнями можна на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Чи стане краще після морозів?

  • В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що ворог поетапно розхитував українську енергосистему, що зрештою позначилося на спроможностях енергетиків її відновлювати. Мета росіян – каскадна аварія та повний блекаут.

  • Він також додав, що з настанням весни виробництво електроенергії сонячними електростанціями зросте, однак воно не здатне покрити ранкові та вечірні піки споживання.

  • Водночас, на думку виконавчого директора Асоціації "Енерегоефективні міста України" Святослава Павлюка, обмеження споживання електроенергії діятимуть і влітку.