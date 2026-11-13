Росія атакувала енергетику: без світла залишилися українці у 12 регіонах

Через безперервні російські обстріли станом на ранок знеструмлено частину споживачів одразу у 12 областях України. Енергетики вже працюють у посиленому режимі, аби повернути світло споживачам.

Хто залишився без електроенергії внаслідок атак

Без електропостачання залишилися мешканці Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Київської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей, про що повідомили у Міністерстві енергетики України.

У більшості постраждалих регіонів уже діють жорсткі графіки погодинних відключень для населення.

Водночас промислові підприємства змушені працювати за графіками обмеження потужності.

Енергетики працюють у посиленому режимі, однак нові ворожі атаки та постійні повітряні тривоги ускладнюють і затримують проведення робіт,

– зазначили у відомстві.

Найголовніше правило зараз – стежити за офіційними повідомленнями операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні. Саме на їхніх ресурсах публікується найважливіша інформація щодо змін у графіках, адже ситуація може стрімко змінюватися по кілька разів на годину.

Нагадаємо, що головною ціллю ворога сьогодні стали високовольтні підстанції. Внаслідок російських атак є пошкодження та руйнування в дев'яти областях країни.