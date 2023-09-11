Ймовірні відключення електроенергії взимку: до чого готуватись українцям

Росія минулої осені та зими завдала десятки масованих атак по Україні з метою знищення нашої енергосистеми. Попри те, що ворогу не вдалося досягнути бажаного, окупанти все ж пошкодили частину енергетичних об'єктів.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, яким буде опалювальний сезон в Україні та чи вдасться уникнути відключень світла.

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Графіки відключень світла

Незалежно від того, чи здійснюватиме Росія нові масовані атаки по Україні, зима для українців, ймовірно, буде складною, зазначив Харченко. Ті пошкодження, які можна зараз передбачити, так чи інакше призведуть до технічних відключень споживачів від електрики.

Я не очікую жодних апокаліпсисів, масштабних блекаутів по всій країні. Українці вже знають, що робити і як протистояти. Ми не можемо запобігти тому чи іншому рівню відключень, але вони не будуть життєво небезпечними. Не буде відключень на три дні чи тиждень. Однак графіки постачання, коли люди отримуватимуть електрику, можливі,

– мовив директор Центру досліджень енергетики.

Енергосистема керована, підготовка до можливих ударів триває, і разом з тим також розробляються сценарії для того, аби зменшувати дефіцити генерації. На думку Харченка, важких періодів, коли електрики немає протягом довгого часу, не буде.

Однак передбачувані 4 – 6 годинні графіки відключень, а також можливі аварійні відключення на 4 – 6 годин після обстрілів. У разі відсутності масованих атак по Україні відключення світла будуть доволі комфортними й не масштабними.

"Я думаю, що такі довготермінові відключення будуть виключенням або їх не буде взагалі", – додав директор Центру досліджень енергетики.

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Виробництво електроенергії

Більшу частину електроенергії в Україні виробляють атомні електростанції. Також є великий гідроенергетичний каскад на Дніпрі. І, попри те, що зруйнована найнижча його частина – Каховська ГЕС, Україна має ще п'ять великих елементів. Так само ми маємо вугільну й відновлювальну генерацію, гідроакумулювальні електростанції, а також, ТЕЦ, які одночасно виробляють і електроенергію, і тепло для великих міст.

"У нас багато джерел енергії. Інша справа, що через пошкодження і руйнування, ми однаково матимемо дефіцит в загальному розмірі генерації. Тому доведеться використовувати імпорт електроенергії з Європи, але це не катастрофа", – наголосив Харченко.