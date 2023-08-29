У структурі наголосили, що це високий показник, зважаючи на ремонті роботи після зимових обстрілів енергоструктури. Україна продовжує відновлення об'єктів та підготовку до опалювального сезону.

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Рекорд використання світла

Ввечері 28 серпня в Україні зафіксували рекордний за ціле літо рівень споживання електроенергії – він перевищив попередній максимум 21 серпня на 1,2%.

Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії,

– заявили в "Укренерго".

Для покриття попиту з 19:00 до 22:00 "Укренерго" були змушені позичити світло з системи Польщі та Румунії. Загальний обсяг допомоги склав 1200 мегаватів на годину. У структурі наголосили, що аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом для того, щоб не допустити відключень.

Експорт електроенергії відсутній. Україна імпортує незначну кількість енергії зі Словаччини в ранкові та вечірні години. Загальний обсяг становить 1638 мегаватів, максимальна потужність в окремі години – до 336 мегаватів.

Також були зафіксовані короткочасні відключення для захисту трьох високовольтних ліній у північному, центральному та західному регіонах. Споживачам світло не вимикали. Росіяни пошкодили мережі на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Через негоду вимикали світло у 5 населених пунктах на Чернігівщині.

"Укренерго" закликають українців економно використовувати електроенергію. Зокрема, вони дають такі поради:

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Чи будуть відключення світла взимку