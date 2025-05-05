В Україні можуть відключати світло влітку: за яких умов це відбудеться

Цього літа в Україні може відчуватися дефіцит електроенергії. Йдеться зокрема, про вечірні години у найбільш жаркі дні.

Чому відчуватиметься дефіцит електроенергії

Дефіцит виникне через сезонні ремонтні роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Сергій Нагорняк Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Відповідно, будуть давати десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо.

Нагорняк також описав кроки, що дозволять уникнути ситуації з виникненням дефіциту електрики протягом літа:

Збільшення граничної ціни для імпортерів

Йдеться саме про збільшення граничної ціни вечірніх годин електроенергії. Як каже Нагорняк, це дозволить імпортерам "більше залучати електричну енергію за кордону, більше її постачати в Україну і зменшить дефіцит в енергосистемі".

Залучення державних компаній до імпорту електроенергії

За словами Нагорняка, держава може зобов'язати державні компанії стати імпортерам електроенергії в ці вечірні години, як держтрейдер.

По суті, вони можуть закуповувати цю електричну енергію за кордоном у вечірні години, продавати її, звісно, прийдеться дешевше для населення,

– каже Нагорняк.

Встановлення накопичувачів та сонячних панелей

Нагорняк каже, що українці також можуть скористатися держпрограмою та встановити сонячні електростанції та акумулятори. Завдяки цьому, громадяни матимуть світло у будь-який час.