Кошти знайдуться, – міністр про відновлення Донбасу після перемоги України

Післявоєнна Україна потребуватиме чимало коштів. Насамперед це стосуватиметься забезпечення регіонів після деокупації. Звідки Україна візьме гроші на відновлення Донбасу, читайте у тексті.

Відновлення деокупованих областей

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що немає проблеми в тому, щоб відновлювати території, які Україна планує повернути. Це питання грошей та питання часу. Україна знайде рішення щодо цієї ситуації.

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Війна – це важка історія, нам складно виживати в умовах, коли 50% бюджету йде на військову кампанію, дефіцит також перевищує 20% ВВП. Це непросто. Але, додавши до неї в майбутньому деокуповані території, це мало що змінить. Умовно кажучи, нам і так потрібно відновлювати територію Харківської області, яка деокупована, Чернігівської, Київської, Херсонської областей. В умовах, в яких ми живемо, ми шукаємо рішення, незважаючи ні на що,

– каже Марченко.

Гроші – це питання часу

У квітні – травні, коли Україна потребувала 5 мільярдів доларів щомісяця, при тому, що рік тому витрачала лише 1 мільярд, українці не склали руки та розв'язували це питання.

Коли ти займаєш проактивну позицію і думаєш, яким чином це питання вирішити, розкладаєш його на менші частини, розумієш, у тих країн такі-то можливості, а у тих – інші, і далі з кожною країною працюєш, то це і є спосіб вирішення. І зараз ми не дивуємося, чому у нас за рік зібрано 31 мільярд доларів і, зокрема, 5 мільярдів доларів в грудні, це вже нормальна історія,

– пояснює міністр.

За його словами, зараз ніхто вже не вдається в питання, де беруться кошти. Те саме стосується відновлення деокупованих територій. Кошти знайдуться – питання часу, людей і ресурсів, які мають бути.

Найменш захищеним категоріям – індексацію

За словами Марченка, у 2023 році пенсіонерам варто розраховувати на індексацію пенсійних виплат. Це може відбутися навесні.

Цікаво У Мінекономіки відповіли, чи можливе зниження окремих податків наступного року

що мінімальна пенсія становить таку ж суму, що й прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність, тобто 2 093 гривні. Максимальна ж пенсія – 20 920 гривень.