Відновлення України "подорожчало": скільки коштів знадобиться на відбудову країни

Відновлення економіки України коштуватиме орієнтовно 588 мільярдів доларів упродовж наступного десятиліття. Таку цифру оголосили Світовий банк, Організація Об'єднаних Націй, Європейська комісія та уряд України.

Скільки коштуватиме відновлення України?

Остання оцінка базується на даних з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2025 року, про що пише Reuters.

Читайте також Чи стане в Україні більше світла: на що Світовий банк виділить 40 мільйонів доларів

Вона зросла на 12% у порівняні з прогнозом минулого року, зокрема через збільшення пошкодженої або зруйнованої енергетичної інфраструктури. І це вже п’ята оцінка від початку війни.

Прямі збитки в Україні сягнули 195 мільярдів доларів, що майже на 11% більше, ніж у попередньому звіті. Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт і енергетика.

Зауважте! Це більш ніж удвічі перевищує шкоду, зафіксовану в першому звіті 2022 року, а найбільші втрати зосереджені у прифронтових регіонах та великих містах, включно зі Києвом.

Війна в Україні спричинила найбільшу хвилю біженців у Європі з часів Другої світової війни:

понад 6 мільйонів українців живуть за кордоном як біженці; ще 4,6 мільйона є внутрішньо переміщеними особами (станом на грудень 2025 року).

Війна також завдала потужного удару по економіці України: її ВВП у реальному вимірі нині на 21% менший, ніж у 2021 році. А якщо бойові дії триватимуть весь 2026 рік, то зростання ВВП обмежиться приблизно 2%, але може прискоритися до 4% у 2027 році та 4,5% у 2028-му (за умови припинення вогню до кінця року).

Житловий сектор зазнав найбільших втрат – пошкоджено або зруйновано 14% житлового фонду (приблизно 61 мільярд доларів).

Залізниці та інша транспортна інфраструктура – близько 40,3 мільярда доларів збитків.

Енергетика втратила майже 25 мільярдів доларів через масовані ракетні удари.

Соціально-економічні втрати оцінюються у 667 мільярда доларів, що на 13% більше.

Водночас уряд України уже передбачив близько 15,25 мільярда доларів на програми відновлення цього року. З лютого 2022 року Київ та партнери вже витратили 20,3 мільярда доларів на термінові ремонти в різних секторах, зокрема житловому.

Зверніть увагу! У звіті зазначено, що Україна могла б покрити приблизно 40% потреб у відбудові коштом приватного сектору, якщо проведе цільові реформи для залучення інвестицій у продуктивні галузі – сільське господарство, промисловість і туризм.

Нагадаємо, що в Україні досить важко відновлювати зокрема енергетичну інфраструктуру. Зокрема проблема полягає у тому, що її потрібно адаптувати.

Але є ще одна проблема – перед війною в країні збиралися зробити реконструкцію пострадянського енергетичного об'єкта. Проте не встигли це зробити.

Тому наразі головне завдання – це знайти технічну допомогу, яка буде сумісна з радянським обладнанням. Про це повідомила єврокомісарка Аджа Лябіб.

Водночас росіянам відомо про вразливість старих об'єктів. Тому вони б'ють саме туди.

Що ще слід знати про відбудову України?