Тікають не тільки люди, але й гроші: як Росія втрачає свої фінансові ресурси

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія не тільки зазнає величезних людських втрат на полі бою, але й втрачає шалені кошти. Санкції, міжнародне вигнання, відтік капіталу – усе це наслідки імперіалістичних ідей росіян, які власноруч спричинили крах економіки.

Доходи Росії: як агресорка втрачає кошти

Дохід російського бюджету на пряму залежить від ціни на енергоносії. Однак після вторгнення країни-агресорки в Україну санкції Заходу, які були спрямовані насамперед на нафту та газ, значно врізали спроможність наповнювати бюджет Росії. Як країна-терористка щодня все більше втрачає свої фінансові ресурси – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Нафтові доходи

Відтак у 2023 році запрацювали всі нафтові санкції та ембарго стосовно російської сировини. Внаслідок цього дефіцит бюджету шалено зріс. Як повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, станом на січень-травень 2023 року недоотримана сума становить 3,4 трильйона рублів. Це навіть більше, ніж запланований на весь рік дефіцит у 2,9 трильйона рублів.

За січень-травень цього року доходи Росії впали на 18,5% у порівнянні з січнем-травнем 2022 року. Доходи від нафти та газу впали на 49,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року,

– додав політик.

Російський бюджет на 2023 рік запланований з доходом від нафти на рівні 70 доларів за барель. Але цьогоріч вона торгується значно нижче через встановлену граничну ціну у 60 доларів за барель.

на карті наведена різниця цін нафти(еталонний сорт нафти, який добувають в Північному морі) та нафти(еталонний сорт нафти, який використовують як основу для ціноутворення російської експортної нафтової суміші) з січня 2022 року по червень 2023 року.

Водночас за даними KSE Instutute, за перші три місяці 2023 року формальні доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів оцінюють у 39 мільярдів доларів. Якщо порівняти ці показники із даними 2015 – 2017 років, то за I квартал 2016 року Росія отримала 24 мільярди доларів.

Але тут важливо додати, що зараз росіяни продають нафту та газ переважно не у доларах, а в індійських рупіях, китайських юанях та дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів. По суті з цими валютами вони майже нічого не можуть зробити.

Газові доходи

Що стосується газу, то за різними оцінками Росія може у 2023 році втратити від 26,5 до 40 мільярдів доларів експортного виторгу. І все це через втрату ринків ЄС та падіння цін на газ "Газпром".

Витрати на війну як третина доходів за 2021 рік

згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, у січні 2023 року доходи Росії від експорту нафти та газу знизилися на 38% порівняно із січнем 2022 року.

Замість того, щоб витрачати кошти на розвиток своєї країни, росіяни спускали мільярди доларів на ведення війни в Україні. Відтак, за даними Forbes, які оприлюднили у лютому 2023 року, агресорка за рік війни витратила 114,4 мільярда доларів. Це третина всіх доходів російського бюджету за 2021 рік.

Додамо, що у суму входять лише витрати на війну, без врахування економічних та непрямих втрат.

На забезпечення війська країна витратила близько 36 мільярдів доларів за рік, з яких майже 17 мільярдів пішло на ракети.

Компенсація внаслідок загибелі чи поранення склала 29,1 мільярда доларів.

Зарплати військовим обійшлися у 24,7 мільярда доларів.

Водночас вартість усієї російської техніки, яка була знищена та захоплена українськими військовими, склала майже 25 мільярдів доларів.

За підрахунками просвітницького проєкту від аналітичного центру CASE Україна, станом на березень цього року Росія випустила по території України 821 ракету, а це вже 7,4 мільярда доларів загалом.

Водночас у ніч на 16 травня, коли відбулася чергова ракетна атака, агресорка витратила щонайменше 119,08 мільйонів доларів. А всього за травень було здійснено 18 масованих атак.

Згідно з інформацією від британської розвідки, наприкінці весни 2023 року суми витрат збільшилися ще на 9,2%. А загальний показник сягнув 86,4 мільярда доларів. Це 4,1% від ВВП Росії. Ці реальні витрати можуть бути ще більшими, адже Росія ще з лютого 2022 року збільшила використання секретних статей бюджету.

Втім, росіяни у довгостроковій перспективі можуть стикнутися з проблемами фінансування витрат на оборону. Йдеться про те, що відтік капіталу з країни за час ведення повномасштабної війни в Україні рекордно зріс. Бізнес та населення втікають з Росії, залишаючи все менше коштів всередині країни.

Накивали п'ятами з Росії

Роксолана Підласа, голова комітету Ради з питань бюджету, розповіла 24 Каналу, що західні компанії, які продають свої активи та виводять їх за кордон, є частиною відтоку капіталу з Росії.

Роксолана Підласа Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Оскільки про вихід з російського ринку заявили переважно компанії, засновані в країнах ЄС або G7, які наклали санкції на Росію, то виведення капіталу відбувається в ці країни. Але уряд агресорки усіляко заважає цьому процесу. Їм важливо, щоб компанії залишались в країні, в першу чергу тому, що відтік капіталу ослаблює рубль – знижує його курс відносно інших валют.

Водночас через це на західні компанії почав тиснути російський уряд. Ще в березні 2022 року російські силовики залякували офіси міжнародних компаній, які хотіли вийти з ринку. А зараз продаж активів вже погоджується указами Путіна – наприклад, група компаній "Мерседес" мала отримати персональний дозвіл на те, щоб продати частину свого бізнесу російському "Автодому".

В грудні минулого року Кремль увів правила, які вимагають від російського уряду проводити оцінку ринкової вартості будь-яких активів, які хоче продати іноземна компанія, після чого змушувати продавця продавати за 50% вартості цього активу. Через це деякі компанії, як, наприклад, Філіп Моріс, заявляли про те, що вони "сумніваються, що зможуть вийти з російського ринку, оскільки мають зобов’язання перед своїми акціонерами",

– додає Підласа.

В червні цього року в західних ЗМІ з’явились новини про таємний указ Путіна, який дозволяє націоналізацію активів іноземних компаній та нові жорсткі умови для виходу з ринку. Відтепер, якщо інвестор хоче продати свої активи, повинно виконуватись кілька умов:

Купувати можуть тільки росіяни й повністю російські компанії.

Держава має право "першої шлюбної ночі", тобто право націоналізувати.

50% знижки від ринкової вартості, однак це було і раніше.

Примусове відрахування від 5 до 10% вартості угоди в російський бюджет.

Крім того, звісно, складність полягає в тому, що через санкції немає західних покупців для цих активів в Росії. Тому, наприклад, французький банк Société Générale продав свій бізнес олігарху Потаніну, а Renault віддали 68% акцій АвтоВАЗу державній компанії за 1 рубль.

І не тільки компанії, але й самі росіяни зі своїми грошима

що за даними іноземних медіа, на цей час близько 2 000 компаній чекають на дозвіл продати свої активи та залишити Росію.

У 2022 році за I квартал чистий відтік кварталу з Росії склав 64,2 мільярда доларів. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на Центробанк агресорки. Водночас загальний річний показник відтоку міг скласти не менше ніж 300 мільярдів доларів.

Втім, як завжди російська влада спрогнозувала зовсім інший показник, набагато скромніший, – на рівні 251 мільярда доларів за 2022 рік. Йдеться про відтік як інвестицій, а це кошти бізнесу, так і відтік коштів росіян.

що за даними Нацбанку Грузії, у 2022 році росіяни здійснили грошових переказів у Грузію наКрім того, як розповідають в грузинських ЗМІ, російські позаштатні співробітники за рік перевели на грузинські банківські картки десь 1,32 мільярда доларів. Якщо порівнювати це із даними у 2021 році, то це

Інформацію про близько 2 мільярдів доларів підтверджує й перший посол Грузії в Україні та член правління Грузинського центру стратегічного аналізу Валерій Чечелашвілі у розмові з 24 Каналом.

Валерій Чечелашвілі Перший посол Грузії в Україні та член правління Грузинського центру стратегічного аналізу Ці кошти для країни, у якої бюджет складається із 6 мільярдів доларів, доволі значна сума. При цьому йдеться тільки про банківські перекази. Я думаю, що крім цього, були ще й кошти, які вони привезли як "кеш у кишенях".

Згідно з припущеннями Центробанку Росії, цьогоріч чистий відтік капіталу може скласти аж 124 мільярди доларів. Ймовірно, показник може бути набагато більшим. Для порівняння, у 2021 році ця сума склала всього 74 мільярди доларів.

Однак факт залишається фактом: розпочата війна в Україні негативно вплинула на економічну спроможність країни. Такі високі показники виводу росіянами коштів з країни означає тільки одне – населення не довіряє банкам та владі.

що Захід запровадив проти Росії вже 10 пакетів санкцій внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. Вони спрямовані перш за все на крах економіку країни-терористки, де виведення капіталу – закладене в початковий "дизайн" цих заходів.

У кінцевому висновку головною метою є залишити Росію без грошей, адже чим менше коштів, тим швидше вони закінчаться. Це потягне за собою й неспроможність фінансувати війну проти України.

Як повідомляє спеціальний посланника Євросоюзу з питань імплементації санкцій Девід О'Саллівана, передає Politico, акцент майбутнього 11 пакету санкцій буде спрямований на запобігання обходу антиросійських санкцій з боку третіх країн. Це буде зроблено для того, щоб забезпечити дотримання вже чинних обмежень.