Українці можуть вийти на пенсію до 60 років: за яким фахом потрібно працювати

Існують професії, які дозволяють раніше вийти на пенсію. Тобто людина працює за певним фахом, а потім може отримувати виплати раніше, ніж у 60 років.

Які професії дають право на достроковий вихід на пенсію?

Всі ці професії назвали у Пенсійному фонді України.

Наприклад, незалежно від віку (тобто ще до 60 років) пенсія призначається:

артистам – за наявності стажу від 20 до 35 років;

працівникам авіації та льотно-випробного складу – за наявності вислуги у чоловіків від 25 років станом на 1 квітня 2015 та до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017, у жінок від 20 років на 1 квітня 2015 та до 21 року 6 місяців на 11 жовтня 2017;

працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності стажу роботи від 25 років на 01 квітня 2015 та до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017;

спортсменам – за наявності стажу не менше 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.

Пенсія після досягнення віку 50 – 55 років чоловіками та 45 – 50 жінками відповідного загального стажу, зокрема стажу роботи за професією чи посадою призначається:

диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом;

інженерно-технічному складу цивільної авіації;

бортпровідникам;

працівникам залізничного транспорту та метрополітену;

працівникам, зайнятим на польових та геологорозвідувальних роботах;

механізаторам;

плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Така пенсія називається пенсією за вислугою років. Вона призначається та виплачується саме при звільненні людини з посади.

Зокрема виплата фінансується коштом Державного бюджету України. Вся ця інформація вказана у статті 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зокрема нагадаємо, що отримувати пенсію за віком можна лише у 60 років. Для цього необхідно мати не менше 33 років страхового стажу.

Для виходу на відпочинок у 63 роки – потрібно не менше, ніж 23 роки страхового стажу. Про це повідомляли у ПФУ.

Важливо! Пенсія у 65 років можлива, якщо людина має щонайменше 15 років стажу.

Що ще варто знати українцям про пенсії?

Експерт Сергій Коробкін у коментарі для 24 Каналу розповів, що формула обчислення пенсії – це страховий стаж, який помножений на зарплату. Наприклад, якщо у людини 30 років стажу, то пенсія буде 30% від її зарплати. Однак це дуже спрощене пояснення.

Але завжди найскладніше – це порахувати зарплату. Річ у тім, що важливо знати індивідуальний коефіцієнт зарплати людини й середню зарплату по країні за три попередні роки перед виходом на пенсію.

Наразі важливим є страховий стаж. Він залежить від сплати ЄСВ. Експерт Андрій Павловський пояснив, чим страховий стаж відрізняється від трудового. Трудовий – базується на записах про роботу в трудових книжках, а страховий – на факті сплати внесків.