Орбан планує урізати фінансування незалежних ГО та медіа Угорщини

Партія прем’єр-міністра Угорщини хоче припинити внутрішнє фінансування незалежних організацій. Критики вважають, що це допоможе зупинити зростання опозиції менш ніж за рік до виборів.

Що загрожує незалежним ГО та медіа

Віктор Орбан планує урізати фінансування незалежним організаціям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Неурядовим організаціям, яких підозрюють в отриманні фінансування з-за кордону та "загрозі суверенітету Угорщини", заборонять отримувати 1% ПДФО. Цей податок є одним із найбільших джерел внутрішнього фінансування для таких організацій. Їм також загрожує:

замороження активів;

суворіші вимоги до звітності;

обтяжливі штрафи.

Очікують, що законопроєкт стане законом, оскільки партія Орбана має дві третини голосів у законодавчому органі.

"Очищення" від Орбана

Після інавгурації Дональда Трампа на посаду президента США Віктор Орбан пообіцяв "Великоднє очищення" ГО, які фінансуються з-за кордону. У Bloomberg стверджують, що ухвалення закону поглибить розрив між Угорщиною та ЄС, який наразі призвів до заморожування мільярдів євро фінансування блоку.

Цей крок стався після того, як лідер опозиції Петер Мадяр – колишній прихильник Орбана й засновник опозиційної партії "Тиса" – обігнав "Фідес" в опитуваннях, зосередившись на корупції.

Контроль за дотриманням нового закону покладають на Агентству захисту суверенітету – державному органу, очолюваному прихильником багаторічного прем’єр-міністра. В Агентстві складуть список неурядових організацій, які підозрюються в отриманні іноземного фінансування.