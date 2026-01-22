США запропонували Україні зону вільної торгівлі: Зеленський прокоментував ідею

США пропонують Києву зону вільної торгівлі. Це має зокрема відновити українську економіку.

Що сказав Зеленський про вільну торгівлю?

На цю пропозицію відреагував український президент Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у четвер, 22 січня.

Читайте також Деякі заяви шокували: чи справді зустрічі в Давосі наближають мир і що про це думає Трамп

Він заявив, що для України в перші роки після завершення повномасштабного вторгнення це буде дуже важливо. Крім того, Зеленський вважає, що "бізнес прийде".

Як я вже сказав, багато представників бізнесу сказали мені, що це важливо для них. Тому ми розраховуємо на це рішення,

– додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Україна після завершення повномасштабної війни може отримати зону вільної торгівлі – тобто без тарифів зі Сполученими Штатами Америки. Це може посприяти відновленню країни у майбутньому.

Таку заяву зробив спеціальний представник США Стів Віткофф. Про це він сказав під час виступу на Українському сніданку у Давосі.

Президент говорив про створення зони вільної від мит ​​для України, що, на мою думку, кардинально змінить ситуацію,

– висловив свою позицію Віткофф.

Він зазначив, що можна буде побачити, як промисловість почне масово переміщатися до регіону. Стів Віткофф додав, що таким чином можна отримати конкурентну перевагу, бо країні не доведеться сплачувати мита при ввезенні товарів у Сполучені Штати.

Зверніть увагу! Віткофф також підкреслив у своїй промові, що українці справді заслуговують на завершення війни. Згідно з його словами, наразі для завершення бойових дій прикладаються великі зусилля.

Що ще слід знати про події?