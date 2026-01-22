Деталі глава держави повідомив під час свого виступу в Давосі.

Що сказав Зеленський про останні слова Трампа під час розмови?

Під спілкування з американським лідером президент України вчергове наголосив на важливості поставок ракет ППО та систем Patriot для України. Зеленський зазначив, що "всі пам'ятають лише останні слова", тож вкінці розмови акцентував на цій темі особливу увагу.

Мої останні слова кілька разів до президента Трампа були такі: "Не забудьте про ППО, не забувайте про Patriot",

– додав Зеленський.

Президент України підкреслив, що ефективна протиповітряна оборона є надважливою для українців цієї зими.

Про що ще розмовляли Трамп із Зеленським у Давосі?