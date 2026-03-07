Плюс одна пенсія до основної: кому в Україні передбачили понаднормову виплату

У певних ситуаціях українці можуть отримувати одразу дві пенсійні виплати. Така можливість передбачена законодавством, однак поширюється лише на окремі категорії громадян і за визначених умов.

Коли виплачують +1 пенсію?

У деяких випадках українці можуть отримати не одну, а додаткову пенсійну виплату. Йдеться про кошти, які залишилися невиплаченими пенсіонеру за життя, пояснюють у Пенсійному фонді України.

У побуті таку суму часто називають тринадцятою пенсією, хоча фактично це недоотримана пенсія, яку можуть виплатити родичам після смерті отримувача.

Довідково: Нараховані, але не виплачені кошти не зникають та не анулюються. Закон передбачає можливість передати їх членам родини померлого пенсіонера, якщо вони мають на це право та звернуться до Пенсійного фонду.

Хто може отримати додаткову пенсійну виплату?

Право на отримання такої виплати мають певні категорії родичів померлого. Насамперед це члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на момент його смерті.

Крім того, кошти можуть отримати непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні пенсіонера, уточнюю у "Дії". У такому випадку спільне проживання не є обов’язковою умовою.

Зверніть увагу! Якщо за отриманням невиплаченої пенсії звертається кілька осіб, які мають на це законне право, вся сума розподіляється між ними порівну.

Як оформити виплату по смерті пенсіонера?

Для отримання так званої "додаткової пенсії" необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Це можна зробити як особисто у сервісному центрі, так і дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Під час звернення потрібно надати документи, що підтверджують родинні зв’язки з померлим, факт його смерті та право на отримання коштів.

Від чого залежить розмір виплати?

Фіксованої суми такої виплати по смерті не існує. Розмір коштів визначається індивідуально у кожному випадку і залежить від того, яку пенсію отримував померлий та за який період вона залишилася невиплаченою.

Тобто фактичний розмір цієї "додаткової пенсії" може суттєво відрізнятися, він безпосередньо залежить від розміру пенсії, призначеної людині, та дати її смерті.

