Майже 13 тисяч гривень: кому уряд встановив такі виплати з березня
- З 1 березня 2026 року мінімальна пенсія для непрацездатних членів сімей загиблих військовослужбовців збільшаться до 12 810 гривень.
- З 1 березня 2027 року ці пенсії будуть індексуватися щороку без необхідності додаткового звернення від отримувачів.
Деякі українці вже з березня 2026 року зможуть отримувати регулярно майже 13 тисяч гривень. Річ у тім, що цьогоріч уряд збільшив їм пенсійниі виплати.
Кому уряд зміни пенсійні виплати у березні?
Мова йде про виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців, про що нагадали у Пенсійному фонді.
З 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї загиблого захисника або захисниці (батьків, дружину чи чоловіка, а також на одну дитину загиблого, якій замість пенсії призначено державну допомогу) становить не менше 12 810 гривень на людину.
Зверніть увагу! До березня розмір мінімальної виплати був 7 800 гривень.
Також збільшуються мінімальні виплати для родин, де пенсія призначена двом і більше членам сім’ї загиблого захисника чи захисниці (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а державна соціальна допомога призначена двом і більше дітей загиблого захисника. Для них допомога становитиме не менше 10 020 гривень на кожного члена сім’ї замість 6 100 гривень.
А вже з 1 березня 2027 року ці пенсії індексуватимуть щороку. Перерахунок буде проведений без необхідності додаткового звернення від отримувачів.
Нагадаємо! Про зміну цих виплат на початку лютого повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона наголосила, що держава має підтримувати родини тих, хто віддав життя за захист Батьківщини.
Що ще слід знати українським пенсіонерам?
- Щовесни в Україні відбувається індексація пенсійних виплат. Зокрема з 1 березня 2026 року пенсії підвищено на 12,1%. Але не буде перерахунку пенсій, які встановлені на рівні прожиткового мінімуму або в максимальному розмірі.
- Індексація вплинула також на вікові доплати до пенсії – виплати для тих осіб, що старше 65 років. Однак слід враховувати необхідний страховий стаж.