Українці з інвалідністю можуть отримати до 800 000 гривень: які умови й куди звертатися

Виплати передбачені для громадян, які отримали інвалідність через повномасштабне вторгнення Росії. Розмір виплат різнитиметься залежно від групи інвалідності.

Хто може отримати грошову допомогу

Окремим категоріям українців передбачені виплати до 800 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Право на призначення і виплату грошей мають особи з числа працівників об’єктів критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. Виплати нададуть, якщо ці категорії людей стали особами з інвалідністю через агресію Росії.

На виплати зможуть розраховувати ті громадяни, які отримали інвалідність через військову агресію після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто з 24 лютого 2022 року.

Одноразова грошова допомога передбачена у таких розмірах:

Особам з інвалідністю I групи – 800 000 гривень;

Особам з інвалідністю II групи – 500 000 гривень;

Особам з інвалідністю III групи – 200 000 гривень.

Відповідно до цього закону, виплачують також допомогу рідним у разі загибелі чи смерті вищевказаних категорій працівників. Розмір такої виплати становить 1 мільйон гривень.

Як оформити виплати

Оформити допомогу можна особисто чи через законного представника у будь-якому офісі ПФУ або онлайн на порталі е-послуг, подавши відповідну заяву. Громадяни з інвалідністю мають зібрати спеціальний пакет документ:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний коду;

акт розслідування (спецрозслідування);

документи про родинні зв’язки рідних загиблого;

довідка про навчання (для осіб до 23 років);

довідка до акта медогляду (для осіб з інвалідністю);

судове рішення щодо недієздатності/призначення опікуна;

свідоцтво про смерть (у випадку загибелі);

довідка судово-медичної експертизи із зазначенням причини смерті;

засвідчена копія рішення суду, що набрало законної сили, або нотаріально посвідченого правочину з підтвердженням факту утримання осіб загиблим.

Зауважте! Законодавство передбачає, що громадяни мають три роки для оформлення допомоги за шкоду життю та здоров’ю з моменту отримання групи інвалідності.