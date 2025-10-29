Уряд розширив підстави для виплат родинам загиблих захисників

Кабінет Міністрів розширив підстави для виплат родинам загиблих військових. Йдеться про компенсації за невикористану відпустку.

Раніше родини загиблих мали право на компенсацію за всі невикористані дні щорічної та додаткової відпусток, але порядок не охоплював усіх категорій військовослужбовців і не враховував випадки полону, інтернування чи зникнення безвісти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

Дивіться також Грошова допомога УБД 2025: які види виплат доступні в Україні

Що зміниться для родин загиблих захисників?

Уряд вніс зміни до постанови №37 від 16.01.2024, яка визначає порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців і поліцейських.

Відтепер в Україні розширено коло осіб, які мають право на компенсацію – вона поширюється на всі військові формування, створені відповідно до законів України, а також державні органи спецпризначення з правоохоронними функціями.

Окрім цього, визначено, що компенсація виплачується також у випадках полону, інтернування або зникнення безвісти, передбачено можливість виплати коштів особі, визначеній самим військовослужбовцем в особистому розпорядженні (на випадок загибелі, полону або зникнення), уточнено, що право на компенсацію мають також батьки, дружина/чоловік, діти та утриманці.

Також конкретизовано процедуру: заява подається членом сім’ї, а рішення про виплату приймає командир або керівник установи протягом 15 днів після отримання всіх документів.

Що варто знати про виплати родинам загиблих військових?