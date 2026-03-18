Виплати для ВПО зростуть: хто зможе отримати майже 11 тисяч гривень

Деякі внутрішньо переміщені особи можуть значно збільшити свої виплати. Це стосується людей, які у Миколаївській та Херсонській областях.

Яку грошову допомогу зможуть отримати ВПО?

Наразі Благодійний фонд "Право на захист»"проводить реєстрацію вразливих категорій ВПО та постраждалого від воєнних дій населення, про що повідомляє УВКБ ООН.

Читайте також Зарплати й виплати 5 мільйонів українців під загрозою: що буде влітку без грошей МВФ

Подати заявку можуть люди, які мають дохід, що менший ніж 6 318 гривня на особу. Також вони повинні відповідати таким вимогам:

ВПО з переміщенням в Україні протягом останніх шести місяців по країні. Особи, які після виїзду прибули з-за кордону на Батьківщину. Українці, які після переїзду повернулися на свої колишні адреси проживання в межах країни.

Зауважте! Також вони не можуть бути включені в програму грошової допомоги УВКБ ООН раніше. Ще одна вимоги – не отримувати грошову допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

Також слід врахувати такі критерії вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

або родина, яку очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку, або особа похилого віку з однією неповнолітньою дитиною чи кількома дітьми;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (мають інвалідність, хронічні захворювання тощо).

Важливо! Такі родини можуть подати заявку на грошову допомогу за адресою: місто Миколаїв, проспект Миру, 54 В, корпус 2 (графік: з понеділка по п'ятницю 09:00 - 17:00).

Українці, які відповідають зазначеним критеріям, отримають 3 600 гривень на особу щомісячно. Водночас підтримка надається строком на 3 місяці. Це означає, що людині загалом виплатять 10 800 гривень.

Водночас виплата на проживання для внутрішньо переміщених осіб становить або 3 тисячі гривень, або 2 тисячі гривень. Про це зазначили у Мінсоцполітики. Перша сума передбачена для осіб з інвалідністю або дітей, а друга – для дорослих.

Що ще слід знати по допомогу від ООН?