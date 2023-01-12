Виплати на другу дитину: скільки отримають батьки у 2023 році

Цьогоріч при народженні кожної дитини держава виплачуватиме батькам по 41 280 гривень. Але ця сума виплачується не одразу. На яку суму варто розраховувати, розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Як здійснюються виплати на дитину

Після народження малюка батьки отримують від держави допомогу у розмірі 41 280 гривень. Та варто пам'ятати, що ця сума виплачується не одразу.

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Спочатку виплачують частину допомоги, що становить 10 320 гривень,

Далі протягом 3 років виплачується щомісяця фіксована сума у розмірі 860 гривень.

Як оформити виплати

Це можна зробити двома способами:

У відділі соцзахисту, написавши заяву про народження дитини. При цьому до заяви потрібно додати копію свідоцтво про народження маляти та показати оригінал.

Також, виплати можна оформити онлайн в Дії. Для цього замовте спеціальну послугу єМалятко.

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Крім того, після 30 днів після народження, дитина має право на отримання "пакунка малюка". Батьки можуть на вибір обрати його у грошовій формі, або ж в натуральній.

Яка сума аліментів на дитину у 2023 році

Обравши перший варіант, матір чи батько зможуть витратити кошти лише на потреби для малюка.

Найперше, що потрібно запам'ятати, це те, що розмір аліментів не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

прожитковий мінімум для дітей у 2023 році складе 2 272 для малюків до 6 років та 2 833 гривень від 6 до 18 років.

Мінімальна сума аліментів з січня по червень 2023 року становитиме: