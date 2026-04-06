Люди з інвалідністю отримають допомогу від держави: скільки нарахують

Люди з інвалідністю в Україні мають право на державну допомогу. Окрім деяких пільг, вони зазвичай можуть отримати пенсію, але її розмір різниться залежно від призначеної групи.

Кому призначають пенсію по інвалідності?

Людям з інвалідністю призначають страхову пенсію, яку виплачує Пенсійний фонд. Однак для її отримання у людини має бути мінімальна кількість страхового стажу, пише ПФУ.

Необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому людина набула інвалідність. Загалом потрібно від 1 до 15 років.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– говорять у відомстві.

Який стаж для призначення пенсії по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності залежить від встановленої групи. Його вираховують у відсотках від розміру пенсії за віком:

для осіб з інвалідністю I групи – 100 % пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю II групи – 90 % пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю III групи – 50 % пенсії за віком.

Важливо! Пенсію по інвалідності ПФУ призначає з дня, коли була встановлена інвалідність. Але за умови, що людина подала заяву на призначення виплат не пізніше трьох місяців з того моменту.

Які виплати для людей без стажу?

Проте люди з інвалідністю не завжди можуть оформити страхову пенсію. Якщо стажу недостатньо, у таких виплатах можуть відмовити.

Натомість вони можуть розраховувати на соціальну пенсію. Її виплачують органи соціального захисту. Однак розмір таких виплат зазвичай менший.

Як повідомили у Департаменті соціального захисту, соціальні виплати без стажу призначають:

людям з інвалідністю з дитинства;

дітям з інвалідністю;

особам з інвалідністю І групи;

малозабезпеченим людям віком понад 65 років, які не мають права на пенсію.

Розмір соціальних виплат для людей з інвалідністю без стажу прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він складає 2 595 гривень.

Таким чином, виплати становлять:

для І групи – 100%прожиткового мінімуму для непрацездатних, тобто 2 595 гривень;

для ІІ групи – 80%, тобто 2 076 гривень;

для ІІІ групи – 60%, тобто 1 557 гривень.

Дітям з інвалідністю призначають виплати у розмірі 70%, тобто 1 816 гривень, якщо дитина залишилася без одного з батьків.

Важливо! Також держава виплачує надбавку за догляд за дорослою людиною чи дитиною з інвалідністю. Її розмір залежить від групи інвалідності того, хто потребує догляду.

Хто може втратити пенсію по інвалідності?