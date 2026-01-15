Нова "мотивація": у Росії збільшили виплати за участь у війні проти України

Раніше п'ять російських регіонів раніше знизили одноразову виплату за підписання контракту для відправлення на війну з Україною. Грошову винагороду тоді зменшили до мінімально допустимих 400 тисяч рублів.

Які виплати у Росії за участь у війні?

Але її знову підвищили її в кілька разів, пише 24 Канал з посиланням на російське медіа "The Moscow Times".

Наприклад, у Чувашії суму збільшили до 2,1 мільйона рублів. Губернатор Олег Ніколаєв повідомив, що пропозиція діє з 1 січня по 31 березня 2026 року. Однак з урахуванням федеральної виплати контрактники отримуватимуть по 2,5 мільйона рублів.

Аналогічну винагороду за вербування на війну із 1 січня встановили в Марій Ел.

У Татарстані з нового року новобранцям виплачують 2,5 мільйона рублів.

У Самарській області суму збільшили до 1,1 мільйона рублів.

А в Оренбурзькій області виплату російським контрактникам зросла до 1 мільйона.

Крім того, винагороду за підписання контракту з Міноборони підвищив Башкортостан. Тепер там платять 1 мільйон рублів замість попередніх 500 тисяч, установлених 1 грудня.

Башкортостан лідирує серед російських регіонів за кількістю загиблих в Україні. За підрахунками "Бі-бі-сі" та "Медіазони", до кінця грудня на війні було вбито 7928 жителів республіки,

– йдеться у матеріалі.

Торік влада витрачала на війну з Україною 259,4 мільярда рублів на тиждень. І це більше, ніж річний бюджет 62 регіонів Росії. Зокрема військові витрати у 2026 році мають зберегтися на тому ж рівні. Але з урахуванням закладених на ці цілі 12,9 трильйона рублів (29,3% від усіх видатків казни).

Але фінансове становище багатьох регіонів них залишає бажати кращого. За даними Мінфіну, у січні – вересні 2025 року суб’єкти завершили період із сукупною "діркою" в місцевих бюджетах на 139 мільярдів рублів, яка до середини листопада зросла до 600 мільярдів рублів.

Практично кожен третій регіон (26 із 85) зіткнувся зі зниженням доходів, а дві третини завершили 9 місяців року з дефіцитом,

– уточнили у тексті.

Зверніть увагу! Рекордсменами за його розміром стали Кемеровська область (43,9 мільярда рублів), Іркутська область (41,1 мільярда), Ямало-Ненецький автономний округ (38 мільярда), а також Тюменська, Новосибірська та Нижньогородська області.

Нагадаємо, що раніше виплати контрактним у Росії дійсно зменшували. Про це писали у Центрі протидії дезінформації.

Подібна тенденція показувала вичерпання ресурсів регіональних бюджетів на фоні війни та зростання видатків.

Пропагандистські обіцянки "високих підйомних" замінюються тиском і штрафами – грошей меншає, примусу більшає,

– зазначили у повідомленні.

Мета кремля – це утримати темп війни проти України. І зробити це навіть ціною повного підриву довіри до влади всередині країни.

Зауважте! Але економічна ціна бойових дій в Україні стає важкою для регіонів.

Що відбувається у російських регіонах?