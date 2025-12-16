"Це наш моральний обов’язок": Україна шукає підтримки для виплат сім'ям військових
- Україна обговорює з міжнародними партнерами у Берліні фінансову підтримку для виплат родинам загиблих військових та тим, хто втратив житло через війну.
- Президент Зеленський зазначив, що для допомоги переселенцям може знадобитися фонд на 70 – 80 мільярдів доларів.
Під час зустрічі у Берліні з західними партнерами 15 грудня Україна обговорювала не лише шляхи досягнення миру, але й питання фінансової підтримки. Зокрема, мова йшла про виплати для родин загиблих військових і українців, які втратили житло через війну.
Яку підтримку очікує Україна?
Про це за підсумками перемовин розповів президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Зарплати зростуть, але не для всіх: хто отримає по 200 тисяч, а хто – майже нічого
Глава держави зазначив, що сьогодні Україні "дуже непросто" фінансово допомагати родинам загиблих військовослужбовців. Тому він хотів би, щоб була фінансова підтримка цієї програми з боку міжнародних партнерів.
Ми все це будемо виплачувати, це наш обов’язок моральний передусім. Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо, але можна пришвидшити цей процес.
Також вперше у розмові з західними партнерами Київ порушив питання про фінансову підтримку виплат для людей які втратили житло через воєнні дії.
Я сьогодні вперше підняв питання, яке, на мій погляд, дуже важливе, – це наші переселенці, які втратили житло. Це великі гроші, десятки мільярдів доларів,
– зазначив президент.
За його словами, мова йде і про гроші, і про створення спеціального фонду для допомоги цим людям, який може потребувати до 70 – 80 мільярдів доларів.
Зеленський додав, що представники США "сприймають це". Адже відшкодування втраченого житла необхідне для того, щоб переселенці хотіли повернутися та могли жити в Україні.
Варто знати! На зустрічі у Берліні також обговорили можливості для відновлення енергетики України, інфраструктури, університетів і шкіл.
Як зростуть виплати родинам загиблих?
Нагадаємо, на початку листопада уряд розширив підстави для виплат родинам загиблих військових за невикористану відпустку.
- Раніше порядок виплат не охоплював усіх категорій військовослужбовців і не враховував випадки полону, інтернування чи зникнення безвісти.
- За новим рішенням, право на компенсацію поширюється на всі військові формування, створені відповідно до законів України, а також на державні органи спецпризначення з правоохоронними функціями.
Також Верховна Рада ухвалила новий закон, за яким щомісячні виплати родинам загиблих осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зростуть. Підвищення заплановане з 1 січня 2026 року.
Важливо! Розмір виплати родинам загиблих українців з особливими заслугами збільшиться з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, яка встановлена станом на 1 січня.
Що ще потрібно знати про виплати сім'ям військових?
Раніше уряд затвердив порядок виплати 15 мільйонів гривень сім'ям загиблих добровольців, які брали участь у відсічі збройної агресії Росії. Для отримання допомоги родинам необхідно подати відповідну заяву до Міністерства ветеранів.
Зазначається, що три мільйони гривень виплачуються одразу, а решта дванадцяти мільйонів – поетапно протягом 80 місяців. Ці правила застосовуються до випадків загибелі військових з 1 вересня 2025 року та поширюються на всі підрозділи Сил безпеки та оборони України.