Уряд продовжив термін виплати допомоги внутрішньо переміщених особам ще на пів року. Це виплати для вразливих категорій населення.

Які зміни запровадили у виплатах ВПО?

Термін виплати продовжили до лютого 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Виплати передбачені для:

осіб з інвалідністю І – ІІІ групи;

сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років );

сімей, у складі яких лише непрацездатні особи.

Який розмір виплат для ВПО? Дорослі отримують 2 000 гривень, а діти та люди з інвалідністю – 3 000 гривень. Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9 444 гривні.

Також постанова вносить ще низку змін у порядок призначення виплат на проживання для ВПО, а саме:

наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 000 гривень тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування;

якщо непрацююча працездатна особа після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй допомоги поновлюється.

Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатись за ними не потрібно.

Яка ще допомога передбачена ВПО?