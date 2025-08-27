Укр Рус
27 серпня, 12:04
Виплати на проживання для ВПО вкотре продовжили: які оновлення з’явилися

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Термін виплати допомоги ВПО продовжено до лютого 2026 року для вразливих категорій населення.
  • Виплати становлять 2 000 гривень для дорослих та 3 000 гривень для дітей і людей з інвалідністю; допомога автоматично поновлюється без необхідності додаткових звернень.

Уряд продовжив термін виплати допомоги внутрішньо переміщених особам ще на пів року. Це виплати для вразливих категорій населення.

Які зміни запровадили у виплатах ВПО?

Термін виплати продовжили до лютого 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Виплати передбачені для:

  • осіб з інвалідністю І – ІІІ групи;
  • сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років );
  • сімей, у складі яких лише непрацездатні особи.

Який розмір виплат для ВПО?

Дорослі отримують 2 000 гривень, а діти та люди з інвалідністю – 3 000 гривень. Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9 444 гривні.

Також постанова вносить ще низку змін у порядок призначення виплат на проживання для ВПО, а саме:

  • наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 000 гривень тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування;
  • якщо непрацююча працездатна особа після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй допомоги поновлюється.

Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатись за ними не потрібно.

Яка ще допомога передбачена ВПО?

  • Статус ВПО в Україні надає право на виплати та різні види пільг, але для цього необхідно отримати спеціальну довідку. Зробити це можна у місцевих соціальних службах (ЦНАПи, управління соціального захисту населення, виконавчі органи сільських, селищних чи міських рад) або через Дію.
  • Після цього переселенцям передбачена грошова допомога, проте її можуть скасувати, коли середньомісячний дохід на одну особу в родині перевищить 9,44 тисячі гривень. Також виплати не передбачаються, якщо родина повернеться на стару адресу проживання.
  • Окрім виплат є щонайменше 9 пільг для ВПО. Серед них – субсидія на оренду житла, компенсація за житло. Також є привілеї для дітей-ВПО: першочергове зарахування до освітніх закладів, безоплатне харчування, безкоштовне оздоровлення, соціальні стипендії, та пільги на проживання у гуртожитка.