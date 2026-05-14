Можна отримати понад 10 тисяч: як зареєструватися на грошову допомогу від "Карітас"

Деякі українці мають змогу отримати багатоцільову грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас". Однак для цього потрібно відповідати обов'язковим вимогам програми.

Яку допомогу надає "Карітас"?

Фонд надає фінансову допомогу громадянам за підтримки Гуманітарного фонду України (UHF), повідомляє Інформаційний Хаб.

Підтримку надають внутрішньо переміщеним особам у рамках проєкту "Реагування на критичну ситуацію ВПО та постраждалого місцевого населення: зміцнення громад у східних та західних областях України.

Головна мета полягає у тому, щоб підтримати вразливі категорії з-поміж ВПО. Тому їм надають кошти на придбання речей першої потреби:

харчів;

засобів гігієни;

ліків;

одягу;

обладнання та палива для обігріву;

та інших необхідних засобів для життя.

Переселенці за цим проєктом можуть отримати одноразову грошову допомогу у вигляді гранту у розмірі 10 800 гривень на одну людину. Максимальна сума допомоги на сім'ю не може перевищувати обсягу 5 грантів.

Хто може отримати допомогу "Карітас"?

Однак існує обов'язкова умова для отримання гуманітарної допомоги від "Карітас". Отримувач грошових виплат повинен мати статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або бути мешканцем прифронтового регіону.