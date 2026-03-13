Затримують грошові виплати: що робити та куди звертатися

Якщо українцям затримують виплати, то зазвичай причина – це воєнний стан. Річ у тім, що більшість грошової допомоги пріорітетно спрямовують на армію, а потім вже й на соціальні потреби.

Чому можуть затримувати соціальні виплати?

Зокрема у березні 2026 року було надано 588,4 тисячі послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, про що повідомили у ПФУ.

Водночас станом на вівторок, 10 березня, було профінансовано:

пенсійні виплати – 30,0 мільярдів гривень, зокрема через АТ "Укрпошта" – 5,0 мільярдів гривень, через уповноважені банки – 25,0 мільярдів гривень;

на житлові субсидії та пільги – 4,6 мільярда гривень;

на страхові виплати – 2,0 мільярда гривень, зокрема на оплату лікарняних – 0,8 мільярда гривень;

на державні допомоги та інші виплати – 2,2 мільярда гривень.

Якщо ж затримка виплат довготривала, то слід урядити певні дії. Поради надав юрист благодійного фонду "СпівДія" Олександр Постернак.

Для початку потрібно перевірити всю інформацію – зайти у додаток або ж на сайт банку, через який нараховують виплати. Слід переконатися, що немає змін у реквізитах або затримок саме з боку банку.

Другий крок – це звернутися по допомогу:

Гаряча лінія Кабміну – 15-45. Електронна пошта Мінсоцполітики: zvernennya@mlsp.gov.ua. Гаряча лінія Офісу уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813-62-39 (якщо йдеться про виплати для внутрішньо переміщених осіб).

Крім того, можна звернутися до місцевого управління соцзахисту або найближчого ЦНАПу.

Якщо соціальні виплати затримуються більш ніж на місяць, важливо з'ясувати, чи не сталася помилка в нарахуваннях,

– йдеться у тексті.

Зауважте! Розв'язати проблему у такому випадку можливо через гарячу лінію 15-45 або особисто звернутися до органів соціального захисту.

