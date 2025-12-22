Війна важливіша: Росія щотижня витрачає на армію річний бюджет одного регіону

Росія продовжує витрачати мільярди рублів на війну проти України, попри проблеми у власній економіці. Фінансування воєнної машини Путіна навіть значно перевищило закладений бюджет.

Скільки Росія витрачає на війну?

Воєнні витрати Росії за підсумками 2025 року виявилися більшими від запланованого показника майже на 20%, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Міноборони країни-агресорки підрахувало, що загальні витрати сягнуть 15,9 трильйона рублів, тобто 198,8 мільярда доларів:

Видатки на війну складуть 7,3% ВВП Росії.

Це на 2,4 трильйона рублів, або 30 мільярдів доларів більше, ніж заклали в бюджеті.

У середньому Росія витрачає на війну проти України 213 мільярдів рублів на тиждень, тобто 2,7 мільярда доларів.

Ця сума могла б стати річним бюджетом для великого російського регіону,

– говорять у ЦПД.

Ба більше, загальні витрати на війну значно вищі. Адже Міноборони Росії порахувало лише свої видатки. Додатково кошти витрачають також регіон. На їхні плечі лягають:

виплати контрактникам;

лікування поранених солдатів;

поховання загиблих;

компенсації сім'ям загиблих.

Такі витрати на війну для багатьох регіонів Росії стають непосильним фінансовим тягарем. ️

Навіть за умов дефіцитного бюджету та скорочення нафтово-газових доходів Кремль лише нарощує воєнні видатки. Така політика свідчить, що війна та імперські амбіції для Путіна важливіші, ніж економічна стабільність держави,

– наголошують у ЦПД.

Що передбачає бюджет Росії на 2026 рік?

У 2026 році Росія планує спрямувати майже половину своїх витрат на війну проти України. державний бюджет на наступний рік, який нещодавно підписав глава Кремля Володимир Путін, передбачає, що 40% усіх видатків підуть на армію та силовий блок, пише ЦПД.

Це рекордні витрати на армію з часів Радянського союзу. При тому бюджеті закладено величезний дефіцит у розмірі 1,6% ВВП через втрату нафтогазових доходів.

Тому уряд вводить нові податки і збори, аби хоча б частково компенсувати втрати.

Варто знати! Водночас Кремль різко урізає соціальні програми у 2026 році – на 25%. Витрати на "соціалку" будуть найменшими за 20 років.

Що відомо про економіку Росії?