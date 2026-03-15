Зеленський розповів, як і скільки Росія заробила на війні на Близькому Сході

Росії фінансово вигідна війна на Близькому Сході. Лише за два тижні Володимир Путін заробив на ній близько 10 мільярдів доларів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю CNN.

Дивіться також "Заради розваги": Трамп пригрозив новими ударами по вразливому нафтовому серцю Ірану

Чому Росії вигідна війна на Близькому Сході?

Володимир Зеленський підкреслив, що санкції США та Євросоюзу, а також удари по російській енергетичній інфраструктурі серйозно тиснуть на фінанси Росії. За оцінками розвідки, вже у 2026 році російська економіка зіткнулася з дефіцитом у понад 100 мільярдів доларів.

Водночас президент переконаний, що держава-агресор заробляє на війні на Близькому Сході. Це і додає російському диктатору Путіну впевненості в тому, що він може далі вести війну проти України.

Тепер ми бачимо, що вони заробили близько 10 мільярдів за два тижні війни на Близькому Сході. Це справді небезпечно,

– заявив Зеленський.

За словами українського лідера, Путін імітував готовність до переговорів щодо завершення війни в Україні. Тому Зеленський закликав Сполучені Штати посилити тиск на Росію.

"Інакше він не вестиме переговори добросовісно", – додав Зеленський.

Як війна на Близькому Сході вплине на підтримку України?