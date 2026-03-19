З'їдає річні бюджети цілих відомств: скільки коштує Трампу "Епічна лють" в Ірані

США продовжують військову операцію проти Ірану, щодня витрачаючи мільйони доларів на удари та протиповітряний захист. Іран не здається, як того очікував президент Дональд Трамп, і ціна війни вже сягнула колосальної суми.

Скільки коштує війна для США?

За даними Пентагону, який той озвучив у закритій доповіді Конгресу, лише перші шість днів війни обійшлися США більш ніж у 11,3 мільярда доларів, пише Bloomberg.

Річ у тім, що США використовують у війні проти Ірану Patriot, які вважаються найефективнішою мобільною системою протиракетної оборони у світі. Однак ця технологія має захмарну ціну:

Повний комплекс Patriot коштує близько 1 мільярда доларів, але основні витрати пов'язані з її використанням.

, але основні витрати пов’язані з її використанням. Ракети-перехоплювачі PAC-3 є одноразовими і коштують приблизно 4 мільйони доларів за одиницю.

Через дороговизну і обмежену кількість цих ракет військові зазвичай використовували їх вкрай ощадливо.

Однак все змінила операція США "Епічна лють" проти Ірану.

У перший тиждень війни США випустили близько 800 ракет-перехоплювачів для протидії іранським балістичним ракетам і дронам.

У результаті лише на ракети Patriot за кілька днів довелося витрати понад 3 мільярди доларів.

Для порівняння! За даними видання, Україна за чотири роки війни з Росією отримала усього близько 600 таких перехоплювачів.

Також Трамп направив на Близький Схід дві авіаносні ударні групи з численними кораблями, літаками та тисячами військовослужбовців. До цього додаються витрати на озброєння для сотень ударів по цілях в Ірані.

У підсумку витрати на війну з кожним днем зростають у колосальну суму.

Як у США реагують на війну?

Минулі президенти США шукали схвалення громадськості перед початком воєнної кампанії, оскільки війна – це завжди дорого. Дональд Трамп цього не зробив, і атака на Іран застала зненацька навіть членів Конгресу та світових лідерів.

У підсумку більшість американців не підтримують війну, як показують соціологічні опитування. Це й не дивно, адже перед виборами Трамп обіцяв зосередитися на внутрішніх питаннях, зокрема на зниженні цін і зміцненні економіки.

Ще рік тому заголовки ЗМІ майоріли новинами про радикальні скорочення державних видатків у США. Проте конфлікт з Іраном вже коштував платникам податків більше, ніж річні бюджети цілих відомств, зокрема:

Податкової служби (12,3 мільярда доларів),;

Управління з контролю за продуктами і ліками (7,2 мільярда доларів);

та Служби національних парків (3,3 мільярда доларів).

Тому на тлі стрибка цін на продукти та паливо дедалі більше виборців висловлюють невдоволення політикою Трампа.

На думку аналітиків, Трамп, вочевидь, розраховував, що Іран швидко поступиться під тиском США, як це раніше сталося з Венесуелою. Однак наразі цього не відбулося.

Якщо президент не вирішить оголосити про перемогу і завершити операцію, США ризикують втягнутися у затяжну та непопулярну війну на Близькому Сході без чітко визначеної мети та з рахунком, що стрімко зростає,

– резюмує видання.

Зауважте! За інформацією The Washington Post, Пентагон вже звернувся до Білого дому з проханням погодити запит ще на 200 мільярдів доларів для продовження війни проти Ірану.

Скільки витрачають інші країни?