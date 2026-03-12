Нафта, ППО і гроші для Кремля: як конфлікт на Близькому Сході б'є по Україні

Очолювана США кампанія проти Ірану може спричинити додатковий тиск на українську економіку, яка вже страждає через війну. Ба більше, посилити позиції російського президента Володимира Путіна на п'ятому році його вторгнення.

Про що попередили в Нацбанку?

Про це попередив голова Нацбанку Андрій Пишний в інтерв'ю Bloomberg. Йдеться не лише про зростання цін на нафту, а й відвернення уваги від війни в Україні.

Заворушення на Близькому Сході спровокували стрімке зростання цін на нафту, що зі свого боку призвело до погіршення торговельного балансу та збільшення витрат на енергоносії. Залежно від тривалості цих потрясінь, може зростати інфляція.

Однак, за словами голови Нацбанку, гіршою є ймовірність того, що останній крок Дональда Трампа відверне увагу від війни в Україні. Тож її доступ до важливої зброї, зокрема боєприпасів і ракет ППО, може зменшитися.

Окрім того, стрибок світових цін на нафту – потенційне "благо для скарбниці Кремля", оскільки економіка Росії й досі під тиском після чотирьох років конфлікту та ізоляції.

Зростання цін на нафту створює додатковий фінансовий простір для Володимира Путіна і забезпечує додаткові ресурси для його військової машини,

– наголосив Пишний.

Наприклад, на 12-й день війна в Ірані вже зірвала організовані американцями мирні переговори. Тепер же президент США заявив, що може навіть скасувати "певні пов'язані з нафтою санкції, аби знизити ціни", про що вже говорив з російським диктатором.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко пояснив, що для повного зняття санкцій з країни-агресорки потрібне аналогічне рішення Європи, але її лідери навряд погодяться на це під час війни в Україні.



Водночас санкції залишаються одним з інструментів Трампа для тиску на Кремль. "Ситуативне зняття обмежень може продовжитись, якщо Путін погодиться на мир в Україні. У цьому суть гри", – вважає експерт.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Європейської ради поскаржилася, що перші 10 днів ескалації на Близькому Сході вже обійшлися ЄС у 3 мільярди євро через зростання цін на газ і нафту.

Які проблеми загрожують Україні?