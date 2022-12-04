У скільки обійдеться повоєнна відбудова України: у Світовому банку озвучили шокуючу суму

Нещодавно президент Світового банку зазначав, що відбудова України коштуватиме близько 350 мільярдів доларів. Проте, через атаки на інфраструктуру та енергомережу нашої країни, ця сума значно зросла.

Про це повідомила віцепрезидентка банку Анна Б'єрде. За її словами, Світовий банк порахував, скільки вартуватиме відбудова України та приведення енергоефективності держави до європейських стандартів.

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Скільки коштуватиме відбудова України

Як зазначає Б'єрде, повоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро. Також вона додала, що для цього потрібен великий план на кшталт "плану Маршалла". У Світовому банку вважають, що відбудова нашої держави повинна відбуватись не лише за державні кошти, а й за приватні.

Україні допомагатимуть з відновленням енергосистеми

Віцепрезидентка повідомила, що нашу державу незабаром чекає дефіцит запчастин для ремонту електропідстанцій та необхідного обладнання.

Тому Б'єрде наголосила, що Світовий банк та західні партнери працюють над тим, аби надати Україні як обладнання, так і ліквідність для продовження ремонтних робіт.

Зауважте! Навіть якщо конфіскувати усі активи Банку Росії, які зараз заморожені у світі, цієї суми недостатньо на післявоєнну відбудову України. У вересні спільна оцінка збитків, проведена українським урядом, Єврокомісією та Світовим банком оцінила необхідну на відбудову суму в розмірі 349 мільярдів доларів.

До цього Володимир Зеленський говорив про суму в районі 600 – 800 мільярдів. Однак варто врахувати, що бойові дії тривають, Росія продовжує руйнувати українські села й міста, а з 10 жовтня атакує енергетичну інфраструктуру. Тобто сума, яку доведеться платити Росії у вигляді репарацій, зростає з кожним днем.

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