Україна отримає цього тижня допомогу від ЄС: на яку суму розраховують

Про черговий транш від Європи повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс. Обіцяні кошти Україна отримає з пакета макрофінансової допомоги у 9 мільярдів євро на 2022 рік.

Скільки отримає Україна

За словами Валдіса Домбровскіс, Україна отримає 2,5 мільярда євро від ЄС наступного тижня. Кошти надійдуть з пакету у 9 мільярдів євро, який був обіцяний Єврокомісією у травні-наприкінці червня 2022 року.

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Крім цього, наступний транш у 500 мільйонів євро наша держава отримає у грудні.

Ми вже виплатили 3 мільярди євро. Ще 2,5 мільярда будуть наступного тижня і ще 0,5 мільярда євро — у грудні,

— заявив Валдіс Домбровскіс.

Чи буде ще допомога

Як повідомив віцепрезидент Єврокомісії, ще 3 мільярди євро будуть включені до пакета кредитної допомоги Україні на 18 мільярдів євро у 2023 році.

Стосовно решти 3 млрд євро, рішення цього року були ухвалені на разовій основі, і, відповідно, потік фінансування не був цілком передбачуваним. Тому в якомусь сенсі вони були враховані в нашій пропозиції на 18 млрд євро,

— додав Домбровскіс.

що лідери держав-членів ЄС та керівництво Єврокомісії ухвалили стратегічне рішення про фінансування потреб України у 2023 році на суму 1,5 мільярда євро щомісяця. Загалом Україна отримає від Євросоюзу 18 мільярдів євро

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Не будуймо ілюзій

В інтерв'ю 24 каналу Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, підкреслив, що Україна поки не має 100% гарантій чи зобов’язань, на які ми можемо розраховувати.

Певні політичні зміни, зміна кон'юктури чи економічної ситуації можуть вплинути на виділення нам коштів. Тому ми не повинні перебувати в ілюзіях, що в нас все добре і половина бюджету в 38 мільярдів – вже забезпечена. Це не так. Але ми зробимо все, щоб це було так,

– додав співрозмовник.

Крім того, співрозмовник додав, що військові цілі Україна вимушена фінансувати коштом власних доходів. Гетманцев наголосив, що виділені кошти йдуть на на соціалку та на інші програми.

Партнери надають УкраїніАле це не питання публічних фінансів.