Скільки отримає Україна
За словами Валдіса Домбровскіс, Україна отримає 2,5 мільярда євро від ЄС наступного тижня. Кошти надійдуть з пакету у 9 мільярдів євро, який був обіцяний Єврокомісією у травні-наприкінці червня 2022 року.
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Крім цього, наступний транш у 500 мільйонів євро наша держава отримає у грудні.
Ми вже виплатили 3 мільярди євро. Ще 2,5 мільярда будуть наступного тижня і ще 0,5 мільярда євро — у грудні,
— заявив Валдіс Домбровскіс.
Чи буде ще допомога
Як повідомив віцепрезидент Єврокомісії, ще 3 мільярди євро будуть включені до пакета кредитної допомоги Україні на 18 мільярдів євро у 2023 році.
Стосовно решти 3 млрд євро, рішення цього року були ухвалені на разовій основі, і, відповідно, потік фінансування не був цілком передбачуваним. Тому в якомусь сенсі вони були враховані в нашій пропозиції на 18 млрд євро,
— додав Домбровскіс.
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Не будуймо ілюзій
В інтерв'ю 24 каналу Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, підкреслив, що Україна поки не має 100% гарантій чи зобов’язань, на які ми можемо розраховувати.
Певні політичні зміни, зміна кон'юктури чи економічної ситуації можуть вплинути на виділення нам коштів. Тому ми не повинні перебувати в ілюзіях, що в нас все добре і половина бюджету в 38 мільярдів – вже забезпечена. Це не так. Але ми зробимо все, щоб це було так,
– додав співрозмовник.
Крім того, співрозмовник додав, що військові цілі Україна вимушена фінансувати коштом власних доходів. Гетманцев наголосив, що виділені кошти йдуть на на соціалку та на інші програми.